İbret olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2021 yılında meydana gelen olayda 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunan ve o anları kaydan alan Fuat Ateş ve Ali Zülfikar Kılıç hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklara 12’şer yıl hapislik cezası verildi.

Ağır ceza heyeti, sanıkların, kendilerinden yaşça çok küçük bir kıza karşı söz konusu suçu işlemiş olmalarını ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Kararı okuyan ağır ceza yargıcı, sanıkların işlediği suçun toplumda ciddi endişe ve tedirginliğe yol açtığını belirterek, kamu yararı gereği ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanıkların, alkol tesiri altında olan henüz 16 yaşındaki bir kıza karşı söz konusu suçu işlediklerini belirten yargıç, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olduğuna dikkat çekti. Yargıç, ayrıca 18 yaşından küçük bir kişinin, gece geç saatlerinde alkol tüketilen bir mekanda bulunmasının, devlet denetiminin yetersizliğini de ortaya koyduğunu vurguladı.

Suç işlediler kayıt altına aldılar

Sanıkların suç işlemekle kalmayarak, cep telefonuyla kayıt altına aldıklarını da vurgulayan yargıç, emareleri yok etmeye çalıştıklarını belirtti. Yargıç, sanıkların suçu örtbas etmeye çalışmalarını da ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, sanıklara hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirterek,

Fuat Ateş ile Ali Zülfikar Kılıç’a 12’şer yıl hapislik cezası verdiklerini açıkladı.

Yakınları karara tepki gösterdi

Sanıkların yakınları mahkeme sonrası karara isyan ederken, sanık Ali Zülfikar Kılıç, cezaevi aracına bindirildiği sırada gazetecilere, “KKTC’de adaletin böyle olduğunu da yazın” diye seslendi.

Olayın geçmişi

Sanıklar, 27 Kasım 2021 tarihinde 16 yaşındaki kızı Gazimağusa’da, bir konsere götürüp, içki içirmişti.

Sanıklar daha sonra başka bir eğlence mekanına geçerek burada da genç kıza içki içirmeye devam etmişlerdi.

Sanıklar gecenin sonunda kız çocuğunu Ali Zülfikar Kılıç’ın evine götürüp, zorla cinsel ilişkiye girmiş ve o anları cep telefonuyla kayda almıştı.