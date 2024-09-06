Reçete belli

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, sorunların, çözümünün istikrarda olduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile devam etti.

Başbakan Üstel, “Hükümete geldiğimiz günden beridir tüm kesimlerle diyalog kapılarımızı açık tuttuk” diyerek, KAMUSEN ile iyi bir diyalog yakaladıklarını belirtti.

Sendikaların görüşlerinin önemli olduğunu dile getiren Üstel, “Sendikalarla diyalog içerisinde ve hep yapıcı olduk” diye konuştu.

Atan: Kurultay genel seçim havasında

Verilen bilgiye göre, KAMUSEN Başkanı Metin Atan da konuşmasında, Üstel’i ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, "UBP'nin büyük bir siyasi oluşum olduğunu, kurultayın genel seçim havasında geçtiğini" belirtti.

Üstel’in ziyaretinden mutluluk duyduklarını yineleyen Atan, Üstel’in manifestosunu yakından izlediklerini, ziyaretle detayları öğrenme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Üstel’den KTEZO'ya ziyaret

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı (KTEZO) ziyaret ederek, Oda yetkililerinin taleplerini dinledi, yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Verilen bilgiye göre Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, 2025 yılını planlarken sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini aldıklarını ve bu kapsamda uzun dönemdir ziyaret etmek istedikleri Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Üstel, 2025 yılı bütçesini planlarken sektörlerin görüşlerini almaya özen göstereceklerini de ifade etti.

Ardıç: Kazanan ülke olsun

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç da Üstel'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti ve UBP kurultayının hayırlı olmasını diledi. Ardıç, seçimin sonucunda ülkenin kazanmasını temenni etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da Başbakan Üstel ile sorunların aşılması için zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi ve “Her zaman istişare içerisinde, iş birliği ve kararlılıkla sorunları çözmeye çalışıyoruz. İş birliği ve kararlılığı ithal et konusunda göstermiştir. Yeni dönemde de bu iş birliğinin sürmesini bekliyoruz.” diye konuştu.