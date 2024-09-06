Detayları verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine kullanım kaybı ve manevi tazminat ödenmesine karar verilen Kıbrıslı bir Rum’un, mülkiyet sorununun çözümü için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yaptığı başvuru sonuçlandı.

TMK önünde neticelenen başvurunun, Girne’de bulunan önemli bir taşınmaza ilişkin olduğu ve başvuruyu neticelendirmek için yapılan ödemenin TMK’nın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük ikinci ödeme niteliğini taşıdığı belirtildi.

Gelişmeyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı bir Rum’un, mülkiyet sorununun çözümü için Taşınmaz Mal Komisyonu’na yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ve bugüne kadarki ikinci büyük tazminat miktarının ödenmesinin bile tek başına TMK’nın Rum mülkiyet iddiaları bakımından etkin bir çare olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Bin 840 başvuru sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın TMK’nın güncel faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Tatar açıklamasında, 67/2005 sayılı Yasa tahtında oluşturulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin almış olduğu Demopoulos kararı ile Rumların KKTC’de bırakmış olduğu mallarıyla ilgili mülkiyet taleplerinde etkin iç hukuk yolu olarak tanındığını hatırlattı.

Bugüne kadar, Komisyona yapılan başvurulardan bin 840 tanesinin sonuçlandırıldığını kaydeden Tatar, sonuçlandırılan başvurulardan bin 161’inde tazminata, 15’inde iadeye, 2 başvuru için takas ve tazminata, bir başvuruda takasa hükmedildiğini belirtti. Tatar, 10 başvurunun ise 13/2008 sayılı Yasa kapsamında, TMK vasıtasıyla anlaşılarak neticelendirildiğini bildirdi.

“Sadece 2024 yılında TMK, 112 başvuruyu sonuçlandırmış, 200’e yakın tazminat kararının ise ödemesini gerçekleştirmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugüne kadar yapılan ödemelerle 2020 yılının sonuna kadar karara bağlanan tüm başvuruların ödemeleri tamamlanmış olup, önümüzdeki dönemde de ödemeler aynı hızla yapılmaya devam edecektir” dedi.