‘Dayı’ kayıp

Suna ERDEN

Girne’de trafik kontrolü esnasında kullanımlarındaki kiralık araçta silah ve mermi bulunan ve ülkeye bir iş insanını vurmaya geldikleri ortaya çıkan Mustafa Özmen ile Vural Allahverdi dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada azmettirici şahsın halen daha arandığı, soruşturmanın devam edeceği açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 14 Ağustos 2024 tarihinde 20.30 sıralarında Girne’de trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan ZUH 478 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Özmen’in alkollü araç kullanma suçundan Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini anımsattı.

Polis, araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9 mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

6 gün arayla ülkeye geldiler

Polis, Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini söyledi.

Polis memuru soruşturma kapsamında, zanlı Vural Allahverdi’nin telefonunda “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var. Sadece ayağına sıkacağız” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve fotoğrafının bulunduğunu açıkladı.

Polis zanlı Mustafa Özmen’in telefonunda ise “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” mesaj tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 16 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis memuru, bu süre içerisinde kiralık araçta yapılan ikinci aramada 2 adet yüz kapamada kullanılan şal bulduğunu, bunun yanında zanlılara KKTC’de silah temin edip azmettirici olduğu tespit edilen bir kişinin tespit edildiğini, söz konusu şahsın halen daha arandığını belirtti.

Polis, zanlıların ifadelerinde silahtan haberleri olmadığını söylediklerini ancak Kent Güvenlik Kamera görüntülerinde zanlıların kiralık araçla gezerken ve Allahverdi’nin elinde silah görüldüğünü açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu iş insanının aracının fotoğrafının ve onunla ilgili bilgilerin Allahverdi’nin telefonuna whatsapp’tan atıldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında birçok ifade aldıklarını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti.

Meseleyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, azmettirici şahsın halen daha arandığını kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Polis, ülkeye turist vizesiyle gelen zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.