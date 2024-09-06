Manifestosunu açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin mevcut siyasal partiler içindeki herhangi bir parti olmadığını belirterek, “Dar bir grubun kendi şahsi çıkar ve hevesleriyle kurulmuş bir parti hiç değildir. Bu demokratik yarışta sizlerin desteği, kararı ve inancıyla ben de varım.” ifadesini kullandı.

UBP Genel Başkanlığı’na seçilecek kişinin aynı zamanda ülkeyi yönetmeye de aday olduğunu kaydeden Taçoy, seçilecek kişinin yalnızca parti içi sorunları ve çözümleri değil aynı zamanda KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının temel sorunları konusunda tespitleri ve çözüm önerileri de olması gerektiğini belirtti.

Taçoy, “Partimizi ilk genel seçimlerde birinci parti yapamazsam, iktidar yapamazsam hemen o gece istifamı vereceğim.” diye konuştu.

UBP Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, vizyon ve hedeflerini “Manifesto Tanıtım Etkinliği” ile açıkladı.

Concorde Tower Otel’de dün yer alan etkinliğe UBP Milletvekillileri Yasemin Öztürk, Ali Pilli, Hasan Küçük ve basın mensupları katıldı.

Taçoy, “Siyasal ve kamusal alanda değişim zamanı, yolsuzluk algısının önlenmesi, siyasete ve devletimize olan güvenin yenilenmesi, gerçekçi ve dinamik dış politika, kendi ayakları üzerinde duran güçlü ekonomiye geçiş, tarım ve hayvancılığa tam destek verilmesi, yeşil ekonomiye geçiş ve dijital dönüşüm, ailelerin ve kadınların güçlendirilmesi, kamusal sağlık sistemi için reform süreci başlatılması, enerjide kalıcı çözüm için harekete geçilmesi. eğitim ve öğretmenlerimiz geleceğimizdir, devlet olmak nüfusu tanımak demektir.” ifadelerin yer aldığı manifestosunda bazı konu başlıklarına değindi.

“UBP, milli davanın bizzat kendisidir”

Taçoy, “Manifesto Tanıtım Etkinliği”nde yaptığı konuşmasında Ulusal Birlik Partisi’nin 23. Olağan Kurultayı’nın 21 Eylül’de gerçekleşeceğini ve partinin 13. Genel Başkanı’nı ve yeni yöneticilerini seçeceğini kaydetti.

Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi içinde doğmuş, kökleri şanlı Türk Mukavemet Teşkilatı’na dayanan, Kıbrıs Türkü’nün haysiyet ve özgürlük direnişinin, milli kimliğinin, anavatan Türkiye’mizin ayrılmaz bir parçası ve milli davanın bizzat kendisidir.” dedi.

“UBP demek, Kıbrıs Türkü demektir, KKTC demektir, Anavatan Türkiye ve Türk halkıyla sarsılmaz tarihsel bağlar demektir.” ifadelerine yer veren Taçoy, şöyle devam etti:

“UBP demek, ulusal özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik yolunda hayatlarını feda eden, şehitlerimiz, gazilerimiz demektir. UBP demek, Kıbrıs Türkünün milli direnişini başlatanlar Dr. Fazıl Küçük, ilk Genel Başkanımız ve kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ve dava arkadaşları demektir. UBP demek, 1571’den, 1974’e ve bugüne Kıbrıs’ı, bu toprakları vatan yapan, devletimizi ve milletimizi güçlendirmek için çalışan, girişimcisi, esnafı, çiftçisi, köylüsü, memuru, öğretmeni, akademisyeni, doktoru, eczacısı, işçisi ve kadınlarıyla bütün insanlarımız demektir. Ulusal Birlik Partisi işte böyle bir partidir.”

“Artık laf değil iş üretilecek”

Ulusal Birlik Partisi’nin artık laf değil iş üreteceği, halkın derdiyle dertleneceği ve gece gündüz demeden çalışarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hak ettiği noktaya taşıyacak bir yönetime ihtiyacı olduğunu belirten Taçoy, “Seçilerek değil, formülle geldikleri koltuklarını korumak için sözde bir istikrarın arkasına saklananlar ne seçim kazanabilir ne de Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunlara gerçekçi ve kalıcı çözümler üretebilir.” diye konuştu.

“Son birkaç aydır yapılan kısır tartışmaları, kimlere nasıl baskılar yapıldığını, bol keseden nasıl makam ve kadro sözü verildiğini tüm Ulusal Birlik Partililer görüyor, duyuyor. Yalnız kimse şunu unutmasın ki formülle gelen formülle gider. Bir de bakarsınız verilen sözler unutulmuş, dağıtılan rantlar tükenmiş.” ifadesini kullanan Taçoy, kendilerinin bu vatana gönül vermiş, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, milli ruh ve şuurla çalışan Ulusal Birlik Partisi üyelerin aklına ve yüreğine güvendiklerini belirterek, “Sizlerin hür ve ortak iradesiyle seçimi kazanacağımıza inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

