Anlamlı katkı

Baraka Kültür Merkezi, “Melekler Takımı” anısına sahnelediği oyunun gelirini Gazimağusa Türk Maarif Koleji (GTMK) okul aile birliğine verdi.

Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun hazırladığı, Radyum Kızları hakkında belgesel bir oyun olan “Karanlıkta Işıldayanlar” 21 ve 25 Mart saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde son iki gösterimini yapacak.

Verilen bilgiye göre, Mart ayı başından bu yana temsillerine devam eden oyunun ilk iki gösterimi Melekler Takımı anısına yapılmıştı.

Duyarlı seyircilerin katkısıyla 5 bin 770TL olarak toplanan tüm bilet geliri GMTMK Okul Aile Birliği temsilcisine teslim edildi. Yapılan görüşmede, öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi ve böylesi bir dönemde maddi ve manevi toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, İsias davasının takipçisi olunacağı da belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı temsillerde seyircinin büyük beğenisini kazanan “Karanlıkta Işıldayanlar” oyununa 10 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet edildi.