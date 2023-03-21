Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından ülkedeki riskli okullar gündeme geldi ve Gazimağusa ve Geçitkale’de 4 okulda çadırda eğitim yapılmasına karar verildi. Ancak yağışlı havalardan dolayı eğitim çadırlarını su basınca Dr. Fazıl Küçük Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğrencileri başka binalara taşındı.

Çadırda eğitim şimdilik sadece Gazimağusa’da bulunan Namık Kemal Lisesi’nde devam ederken, bölge halkı tepkisini ortaya koydu.

Diyalog muhabirine konuşan Gazimağusalılar, çadırda eğitimin bu çağda bu ülkeye yakışmadığını belirtti. Bölge halkı, savaş zamanında bile eğitimin çadırlarda yapılmadığını ifade etti.

Ne dediler…?

Salih Oktay

“Bu devirde çadırda eğitim ülkemizde uygun değildir. Yıl 2023 olmuş ve biz çadırda eğitimi konuşuyoruz. Benim çocuğum Namık Kemal Lisesi’nde okuyor. Daha önce okullarla ilgili yapısal sorunlar yaşandı, eğitim aksadı ancak 50 yıl boyunca riskli binalarla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Önlem alınması için illa deprem mi olması gerekiyordu.”

Okan Ertürk

“Çadırda eğitim tek kelimeyle hükümet için yüz karası bir durumdur. Böyle bir şey olabilir mi, hangi yıldayız. 1963’ten bu yana hiç mi gelişmedik, hiç mi ilerlemedik. Yazıklar olsun, çocuklara bu reva görülmemeliydi.”

Jale Altaş

“ Eğitimden geri kalmaktansa en azından çadırda devam edilmesi bence çok kötü değil. Ay sonunda yeni binalara taşınacaklar ise kısa bir süre çadırda idare edilebilir.”

Hasan Özbil

“Çadırda eğitim mi olur. Bir sürü boş bina var, öğrencileri neden boş binalar yerine çadırlara soktular. Son 50 yıldır okullarla ilgili gerekli adımlar atılmadı. Deprem olunca ve öğrencilerimizi yitirince okul binaları gündeme geldi. riskli okullarla ilgili çözüm olarak çadırlar gösterildi. Oysaki kullanılabilecek bir sürü boş bina vardı. ya da dönüşümlü eğitimle riskli okulların öğrencileri başka okullarda derslerine devam edebilirdir. Cumhuriyet Lisesi’nde geçtiğimiz hafta çadırda başlayan eğitim yağmur yağınca yarıda kaldı. Bu çadırda eğitimin olamayacağını gösteren somut bir örnek oldu. 2023 yılında 50 yıl öncesine dönüldü. Gerekli zamanda gerekli adımlar atılmazsa biz daha çok rezil olacağız.”



Kasım Uluçaylı

“Çadırda eğitim çağ dışı olarak algılanabilir ancak riskli okullarda eğitimin sınıfta yapılması tehlikelidir. Tabi başka çözüm yolu olabileceği inancındayım, nasıl ki pandemi zamanı online eğitime geçildi, binalar yenilenene kadar yine böyle bir çözüm üretilebilirdi.”

Haldun Birsoy

“Türkiye’deki depremden önce her eğitim-öğretim yılının başlangıcında okullardaki eksikler ve dökülen binalar gündeme getiriliyordu ancak devlet bugüne kadar gerekli çalışmaları ortaya koymadı. Risk ortaya çıkınca bazı okullarda çadırda eğitime geçildi ve ülkemize yakışmayan görüntüler oluştu. Çadırda eğitim olmaz, bu nedenle gerekli adımlar atılmalı ve alternatiflere bakılmalıdır.”

Uğur Ramazanoğlu

“ Çadırda eğitim kesinlikle uygun değil, en sağlıklı ve uzun süreli eğitim için konteynırlar çözüm olabilir. Çadırda eğitim olmaz. Öğrenciler kışta donar, yaz da yanar.”

Hasan Daniş

“Konteynır sınıflar daha uzun süre kullanılabilir. Riskli binaların tadilatı 1-2 yıl süre alacak gibi görünüyor. Bu yüzden konteynır sınıflar sorunu çözer. Ama çadır da bu şekilde eğitim asla olmaz.”

Köksal Çebi

“ Çadırda eğitim uygun değildir, zamanında hükümetler alması gereken önlemleri almayınca zor durumda kalan öğrenciler oldu. Gerekenler yapılmış olsa bugün çadır tartışması bile olmazdı.”

Osman Geçit

“Çadırda eğitim bu çağda ülkemize yakışmıyor. Büyüklerimiz 1963 yılında çadırlarda kalıyordu. Buna rağmen o zaman dahi eğitim asla çadırda olmamıştı. 2023 yılında çadırda eğitimi konuşmamız yönetenlerin ayıbıdır.”