Gönülleri fethetti

Hurşide BAYBORA

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Ziyarette yaşlılarla sohbet eden Zerrin Üstel, Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Sevgi Öksüz’den bilgi de aldı.

Yaşlılar haftası nedeniyle Lapta Huzur Evi’nin ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ettiklerini kaydeden Üstel, yaşlılarla sohbet etme ve vakit geçirme imkanı bulduklarını ifade etti.

Zerrin Üstel, baş tacı olan yaşlıların sadece böyle günlerde değil her zaman hatırlanmasını diledi.

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, “Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu açılış konuşmasında, Lapta Huzurevi’nde yaklaşık 10 aydır görev yaptığını dile getirdi ve Huzurevi’nde halen 25 çalışan ve 32 kişinin kaldığını kaydetti.

Ünal: Hediyeler vermek istedik

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal da Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret edip hediyeler vermek istediklerini belirtti.

Yaşlıları her zaman düşünerek ilgilenmenin herkesin asli sorumluluğu olduğunu dile getiren Ünal, 6 ilçe kadın kolları olarak yaşlıların sosyal haklarıyla ilgileneceklerini söyledi.