Hristodulidis’e cevap verildi

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusuna müdahil olmasını kabul edemeyeceğini belirtti ve “AB ile ilişkilerimizi gözden geçirerek, saygın bir düzeye çekmeye gayret etmemizin zamanı gelmiştir” dedi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in son günlerde yaptığı “gerçeklerden kopuk” açıklamalarının, sadece bir “imaj peşinde” olduğunu gösterdiği belirtildi.

Crans-Montana’da son bulan federasyon temelinde bir anlaşmayı amaçlayan son denemenin sonuçsuz kalmasının baş mimarlarından olan yeni Rum liderden farklı bir anlayış beklemenin gerçekçi olmayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Rum lider Hristodulidis’in müzakerelerin kaldığı yerden başlaması için Avrupa Birliği’nin ‘aktif katılımını’ önermesi on yıllardır karşımızda duran Rum politikasının tekrar tezahürüdür. AB’nin Kıbrıs konusundaki Rum yanlısı tutumu Kıbrıs konusunda kabul edilebilir bir anlaşmanın yolunu tıkamış ve statükonun kalıcılaşmasına hizmet etmiştir. Rum tarafını, 1960 kurucu antlaşmaları ile AB üyelik kriterlerine aykırı olarak üyeliğe kabul eden AB’nin Kıbrıs konusundaki sorumluluğu unutulmuş değildir. Bu anlayışı sürdürmeye devam eden AB’nin Kıbrıs konusuna müdahil olmasını kabul edemeyeceğimizi ifade etmek isteriz.

Kıbrıs Türk halkının hak ettiği muameleyi göstermekten uzak bir anlayışa sahip ve sözde mali yardımını bir enstrüman olarak aleyhimize kullanan AB ile ilişkilerimizi gözden geçirerek saygın bir düzeye çekmeye gayret etmemizin zamanı gelmiştir.

Başta GKRY ve Yunanistan ile onların maksimalist politikalarına destek olan tüm taraflardan, federasyonun günümüzün olgularından ve yeni fikirlerden yoksun, geçmişin çözüm modeli olduğunu, iki Devlet’in iş birliğini öngören bir anlaşmanın ise tek doğru seçenek olarak benimsenmesinin bir erdem olduğunun görülmesini ümit ediyoruz.”