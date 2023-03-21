‘Sözleşmesi iptal edilsin’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Emrullah Turanlı’ya ait T&T şirketinin taahhütlerini yerine getirmediğini savunarak sözleşmesinin feshedilmesi ve şirketin ülkeden gönderilmesini talep etti.

Açıklama yapan Özkunt, şirketin yıllardır Ercan Havalimanı inşaatını bitiremediğini, yeni havalimanını hizmete açamadığını ve sürekli vergi aflarıyla ödüllendirildiğini iddia etti.

T&T şirketine 500 milyon TL’lik yeni bir vergi affı için çalışma yapıldığı iddiaları bulunduğunu söyleyen Özkunt, “Taahhütlerini yıllardır yerine getirmeyen bu firmanın sözleşmesi iptal edilmeli ve firma ülkesine geri gönderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Ülkede kayıt dışı ekonominin yüzde 60-70’lerde, neredeyse tüm vergi yükünün, dolaylı vergilerle maaşlı kesimin gelir vergilerinde olduğunu savunan Özkunt, hükümetin, “depremzedelere yardım” adı altında maaş kesintisi yaparak yeni vergi oluşturmaya çalıştığını ileri sürdü.

Özkunt, “Belki de bu maaş kesintilerinden elde edilecek gelir; Taşyapı’ya sağlanacak muafiyet nedeniyle oluşacak bütçe açığının kapatılmasında kullanılacaktır. Sabit gelirliye, esnafa ve sanayiciye ek vergiler getiren hükümetin büyük sermaye gruplarının temsilciliğini yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor” dedi.

TDP, Hal Yasası ile ilgili önerilerini açıkladı

Öte yandan TDP, “Hal Yasası” ile ilgili çekincelerini dile getirdi ve yasada, üretici ve tüketiciyi korumak anlamında iyileştirmeler yapılması için önerilerini açıkladı.

Açıklamada, “Hal Yasası”nın, yaş sebze-meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kalite standartlarına, gıda güvenliğine ve sağlık-hijyen kurallarına uygun olarak tedarik, dağıtım ve satışını sağlayacak olması nedeniyle çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

TDP, yasanın geçmesini genel anlamda olumlu karşıladıklarını belirterek, bazı önerilerde bulundu:

“Hallerin konuşlanacağı bölgeler: Kurulacak olan haller; üretim yerlerine yakın alanlarda (Örneğin; Güzelyurt ile Mağusa Mesarya) konuşlanmalı, taşımacılık maliyetleri en düşük düzeyde tutulmalıdır,

Taşımacılık komisyonu yüksek: Satılan yaş sebze-meyvenin parasal değeri üzerinden yüzde 7 taşımacılık komisyonu alınması kabul edilebilir değildir. Taşımacılık bedeli taşıma mesafesine göre belirlenmelidir,

Veriler istatistik kurumu tarafından işlenmelidir: İstatistik Kurumu sürece dahil edilmeli, Hal Yasası uygulamalarındaki tüm girdi ve çıktıların verileri günlük ve eksiksiz olarak kurum tarafından işlenmelidir. Bu veriler planlı tarımsal üretim politikası oluşturma ve uygulamaya geçilmesi için temel oluşturmalıdır.”