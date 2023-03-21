Deprem değil ihmal yıktı

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde ilk sarsıntıda yıkılarak KKTC’li 35 kişiye mezar olan Adıyaman İsias Otel’le ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun detayları belli oldu.

Kuzey Kıbrıs’tan giden mühendis ve mimarlardan oluşan heyet yıkılan binadan ayrıca karot örnekleri topladı. Yapılan inceleme sonucu beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu belirlendi. Ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edildi.

Raporda, beton karışımının elle yapılan kontrolde dahi kolaylıkla dağıldığı yazıldı.

Kolonların kirişlere bağlandığı noktalarda soğuk derz uygulama hatasına rastlandı.

Yetersiz donatı, çiroz kullanılmaması etriye aralıklarının da yaklaşık 25 santimetreye kadar çıkmasına raporda dikkat çekildi.

Kolonların bir kısmında nervürlü donatı kullanılırken, bir kısmının nervürsüz olduğu görüldü. Bundan dolayı betonun donatıdan kolaylıkla sıyrıldığı anlaşıldı.

Bu gözlemler, binaya 1999 yıllarından sonra bazı eklentilerin yapıldığı düşüncesini güçlendirdi.

Kat artırımı otelin temelini zedeledi

Yapının 1990-1991 yıllarında ilk olarak konut olarak temel atıldığı, 10 yıl kadar kaba inşaat şeklinde beklediği, normalde 5 kata göre tasarlanıp inşa edilmesine rağmen sonradan otele çevrilerek 7 kata dönüştürüldüğü, kat artırımı sonucu ciddi bir hata yapıldığı kanaati güçlendi.

Otel sahibi ve oğulları tutuklandı

Tüm bu veriler ışığında binanın tasarım nedeniyle daha düşük depremlerde dahi yıkılmasının mümkün olduğu sonucuna varıldı.

KKTC’li ailelerin avukatlarınca hazırlatılan rapor, mahkemeye sunuldu.

Soruşturma sonunda daha net bilgiye varılacak. Hakimlik bu süreçte otel sahibi ve 2 oğlunun “taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçundan ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.