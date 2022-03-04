Ömer KADİROĞLU

Girne ve Çatalköy belediyelerinin destekleri ile sahnelenecek olan “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyun bugün perdelerini Çatalköy Erol Avgörren Kültür Merkezi’nde açıyor. Girne Belediye Tiyatrosu ve Çatalköy Belediye Tiyatro “Su” ekiplerinin ortak prodüksiyonu olan “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” bu akşam saat 20.00’de prömiyer yapacak. Oyun 5-6-7 Mart akşamları yine Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahne almaya devam edecek. Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ın yönetmenliğini yaptığı oyun, farazi çağda farazi bir Kıbrıs Krallığını anlatan iki perdelik komedi.

“Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” oyununun müzikleri Adamos Katsandonis ve Kamil Atik tarafından düzenlendi. Oyunun dans ve kareografi Erbil Akün tarafından yapılırken oyunun ışık tasarımını Mehmet Saygıer ve reji asistanlığını Fatoş Tüne yapıyor. Oyunda; Evren Mercimekçi, Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Perihan Hulusioğlu, Haluk Ramon Serhun, Ömer Kadiroğlu, Ersin Sargın, Argun Doğruyol, Fethi Ercan, Dilek Seçkin, Gülten Yüksel, Soner Eminağa, Rafet Futsi, Ulaş Baran Şahin, Coşkun Kıraloğlu, Mine Aşçı, Aelita Futsi, Ayşen Rahvancıoğlu, Şerife Eminağa, Özlem Akçal, Faize Sertel, Cemile Gürçağ, Gamze Doğruyol ve Emine Gürçağ rol alıyor. Oyunun müzik uygulamasını Ufuk Aydoğan ve Fatoş Tüney yaparken, dekor uygulamasını Levent Korol, Mehmet Saygıer ve Fatoş Tüney yapıyor.