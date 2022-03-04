Başka çaresi yok

Tuğçe Ülkü AYDIN

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan bu yana KKTC ve Kıbrıs Türk halkının en zor ekonomik süreçlerden birinin içinden geçtiğine işaret ederek, “Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz bu ülkeyi, özel sektörü, genel anlamda ekonomiyi bu dar boğazdan çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Başbakan Sucuoğlu, belli konularda acı reçetenin geleceğini söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik” diyerek, bu işi yapabileceklerine inanç belirtti.

Ülkede şu veya bu nedenden dolayı ihmal edilmiş, ötelenmiş çok şey olduğunu, kendilerinin kucaklarında buldukları gerçek durumun hiç iç açıcı olmadığını, ateşten değil lavdan bir gömlek giydiklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın büyük umutlar beslediğinin bilincinde olduklarını, onun için sorumluluklarının çok daha ağır olduğunu söyledi.

Öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, cari anlamdaki eksikliğin tamamlanması, cari yatırımların haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratılması gerektiğini vurguladı.

Ortaya koydukları hedefler ve çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için yasal anlamda düzenlemelerin gerçekleşebilmesi için kararlılık ve motivasyonun en yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, inanç ve umutlarını kaybetmediklerini, bıkmadan usanmadan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ve edeceklerini kaydetti.

Paydaşları, iş adamlarını, odaları yok saymadan onlarla sürekli temas içinde olduklarını, onların verdikleri ve verecekleri katkıları çok önemsediklerini belirten Sucuoğlu, “Birlikte çalışmanın, birbirine destek, omuz vererek çalışmanın esasında bizi başarıya götüreceğine inanan bir ekibiz” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek’te önemli açılımlar olacak

Ülkede zaman zaman kurumlar, başta Kıb-Tek olmak üzere tekrardan ayağa kaldırma anlamında belli açılımlar yapılmak zorunda olacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, belli bir süre sistem oturana, dengeler tekrardan yerini bulana kadar bir müddet ekonomi ve piyasadaki bu dalgalanmanın devam edeceğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “doğru adımlar atılırsa, tahmin ediyorum 10-12 ay içerinde ülke ekonomisi ve piyasada hissedilir bir şekilde rahatlama olacak, arkasından da hissedilir bir olumlu hava artarak devam edecektir” dedi.

Hükümet programının okunmasının ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan ve hükümet programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yaptı.

Sanal bet yasallaşacak…

Başbakan Sucuoğlu, cari anlamdaki eksikliğin tamamlanması ve cari yatırımların haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratılması gerektiğini söyledi.

Bunun için aylık belli bir miktar ekstra getiriye ihtiyaç olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, bunların olabilmesi için ilk adımın Kripto para, FOREX ve Sanal Bet’in yasallaştırılması olduğunu anlattı.

Sanal Bet Yasası’nın hazır olduğunu, rötuşlarının yapıldığını, hükümetin güven oyu alması ardından önümüzdeki hafta geçirileceğini, FOREX’in hazır olduğunu, Kripto para çalışmalarının bittiğini, konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunların çok hızlı yürürlüğe sokulması gerektiğini, bunların yasallaştırılması sonrasında gelecek vergiyle ülkenin belli oranda sıkıntısının giderileceğini kaydetti.

Bunu hızlıca başardıktan sonra halkın en çok şikâyet ettiği pahalılık konusunda adımlar atılacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, konunun yerinde tespit edileceğini söyledi.



Pahalılığın gerçek sorumlusu tespit edilecek…

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Ben süpermarketlerle görüşüyorum, süpermarketler diyor ki, getirin faturaları kaça alıp sattığımı göstereyim. O zaman bu pahalılık nereden, dünya konjonktürü, pandemi, şu andaki savaşın etkileri var. Ama bunun gerçek anlamda sebebini bulup halka anlatmak lazım. Gidip yerinde alışveriş yapacağım. Örneğin Tatlısu’daki bir seraya gidip oradan bir kilo domates alacağım ve kaça olduğunu soracağım. Ardından bir süpermarkete gideceğim ve kaça olduğuna bakacağım. Bakalım bunun sorumlusu kimdir. Arada gerçekten iddia edildiği gibi bir şey varsa bunu ortaya çıkarıp, gerekli tedbiri alalım.”

Yabancı yatırımcılardan ciddi talep var…

Yatırımlar konusundaki soruları da cevaplayan Başbakan Sucuoğlu, dile getirilen yatırımların sağlık, turizm gibi alanlarda yapılacağını, örneğin ülkede Hint Keneviri yetiştirilmesi konusunda bir yasa hazırlandığını ve kısa bir süre sonra Meclis’e gönderileceğini, bu konuda çok ciddi bir potansiyel görüldüğünü anlattı.

Turizm alanında özellikle geriatri; yani yaşlı bakım evi, sağlık turizmin daha ileriye taşınması; tüp bebek ve saç ekimi, ilaç üretimi, uçak şirketi kurma anlamında talep olduğunu, 3-4 tane ciddi firma olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, “Pandemi KKTC’nin keşfedilmesinde biraz işe yaradı. Bir çok insan KKTC devletini, Kıbrıs’ın nerede olduğunu öğrenmiş oldu. İnsanlar evde otururken sürekli internette gezme suretiyle ülkemizden haberdar oldu. Yemen, İran, Almanya’dan, Fransa’dan yatırımcılar bizimle temasa geçti” dedi.

Para var ilaç yok…

Pandemi ve ham maddeye ulaşım sıkıntıları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilaç ihracatını durdurduğunu, birçok ülkenin ilaç sıkıntı yaşadığını, KKTC’nin de bunlardan biri olduğunu söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye yüzde 80’e yakın ilacın Türkiye’den geldiğini, geçen hafta TC Sağlık Bakanı’na konuyu ilettiklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de sorunu TC yetkililerine yazılı olarak ilettiğini ve ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılmasını istediğini belirten Başbakan Sucuoğlu, her yılın şubat ayının ilaç zammının yapıldığı zaman olduğunu ve bir müddet sonra ilaç tedarikinin zamlı fiyatlarıyla rahatlayacağını kaydetti.

Elektrik zammı…

KIB-TEK konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, yeni tarifelerin 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdiğini anımsatarak, özellikle sosyal hizmetlerden katkı alan insanlara yönelik ciddi bir açılım yapıldığını kaydetti.

Öyle söylendiği gibi yüzde 300 veya 500’lük bir zam yapılmadığını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, bu yöntemle yıllardan sonra KIB-TEK’in girdisi ve çıktısının eşitleneceğini, her ay 10 milyonlarca TL borç almadan KIB-TEK’in kendi kendisini yüzdürebileceğini kaydetti.

Bununla paralel, Maliye Bakanlığı bünyesinde, yeni bir fon oluşturulacağını ve sigara, içki gibi belli lüks tüketim maddelerine konulacak vergi ile AKSA’ya olan çok ciddi borcun belli bir yıla bölünerek ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, “Fonun gayesi bu olacak, orada toplanan para bu iş için kullanılacak. KIB-TEK’in borcunun belli bir zaman diliminde sonlanmasına gidilecek bir yolu açmak istiyoruz ve açacağız” dedi.

“Turizmde yatırımcı dostu KKTC anlayışı”

Turizm konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, turizmde en büyük sıkıntının dünyanın içinde bulunduğu konjonktür olduğuna işaret etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, şu anda 1 Mart itibarıyla turizm sezonun açılacağını ve Avrupa’dan turist geleceğini düşündüklerini söyledi.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara da değinen Başbakan Sucuoğlu, insanların doğası, yapısı itibarıyla gerginlikleri, krizleri, kendi ülkesinde, kendi şehrinde ve kasabasında geçirmeyi tercih ettiğini, bu sebeple de ilk erteledikleri işin genellikle seyahat olduğunu belirtti. Turizm yatırımları konusunda yatırımcının önünü kesme noktasında olmadıklarını, tam tersine yatırımcı dostu KKTC anlayışıyla yola devam ettiklerini ifade eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, turizm derken illaki mayolu, denize giren turistten bahsetmediğini, turizmin çok çeşitlendiğini söyledi.

KKTC’nin şu anda özellikle sağlık turizminin “çok çok iyi” gittiğini, “genel turizm denilen güneş kumun” da krize rağmen iyi gitmesinin beklendiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, turizmdeki sıkıntılardan birinin de uçak bileti fiyatları olduğunu kaydetti.