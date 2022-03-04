CTP ve HP ‘Ret’ dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 10.36’da Geçici Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

UBP-DP-YDP hükümeti Cumhuriyet Meclisi’nde güvenoyu aldı. Güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29’u kabul, 20’si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

İlk olarak Başbakanlığın 2020 Mali Yılı bütçesi bütçe uygulaması sonuçları bilgiye sunuldu.

Ardından güvenoyu için yapılan açık oylamada, 29 milletvekili kabul, 20 milletvekilli ret oyu kullanırken, 1 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Oylamada muhalefet partileri, CTP ve HP ret oyu kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, oylamanın ardından söz alarak, teşekkür etti ve zor süreçte kurulan hükümetin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü gündeminde bulunan Başkanlık Divanı Seçimleri ise oy birliğiyle gelecek oturuma ertelendi.

Bir sonraki toplantı 7 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.