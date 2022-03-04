Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki milliyetçi ve Neo-Nazi gruplarının sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek, “Rusların ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi Toplantısı öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasının öncesinde savaşta ölen Rus askerleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Putin, ardından Ukrayna'daki operasyonlarına dair açıklamalar yaptı. Putin, Ukrayna operasyonunda Rusya'ya karşı kara propaganda yapıldığını savunurken, ölen her Rus askeri için 11 bin ruble (bin 465 TL) para yardımı ve ek ödemeler yapılacağını söyledi.

Ukrayna'daki Neo-Nazi gruplarının sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia eden Putin şu ifadeleri kullandı:

* Neo-Naziler, Ukrayna'da öğrenim gören binlerce genç öğrenci de dahil olmak üzere, yabancı vatandaşlarını rehin aldı. Yüzlerce yabancı vatandaşı, askeri eylemlerin yaşandığı bölgelerden ayrılmaya çalışıyor, ancak Lviv üzerinden geçmeleri teklif edilerek rehin tutuluyorlar.

* Ukrayna'da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler'in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Rus ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim.

Rus ordusunun belirlenen hedeflere ulaştığını savunan Putin, “Şunu ifade etmem lazım, özel harekat programa göre devam ediyor. Tespit ettiğimiz bütün hedeflere ulaşıldı. Savunma Bakanlığımız haberleri aktarmaya devam edecek” ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki operasyonlarda ölen askerlere kahramanlık unvanı verildiğini duyurdu.