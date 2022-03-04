Sayıştay’ın raporu var

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda yaşanan son gelişmeler hakkında basın açıklaması yaptı.

Ülkede son dönemlerde yakıt ihalelerinde yapılan hukuk dışı işler olduğunu savunan Özkıraç, “Bu konuda Sayıştaylık raporuna ulaştık” dedi.

Özkıraç, dün saat 11.00’de sendika binasında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda (Kıb-Tek) 4 yıldır fiyat ayarlanması yapılmadığını ifade eden Özkıraç, yoksul kesimin mağdur olacağını söyledi.

“Zenginden alacaksın, yoksula vereceksin” diyen Özkıraç, Kıb-Tek’te yapılan yolsuzluklara da değindi. Ülkede son dönemlerde yakıt ihalelerinde yapılan hukuk dışı işler olduğunu savunan Özkıraç, “Bu konuda Sayıştaylık raporuna ulaştık” dedi. Kıb-Tek’in özelleştirilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Özkıraç, Kıb-Tek için kendileri de dâhil sağ sol fark etmeksizin herkesin mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

“Kıb-Tek giderse KKTC diye bir şey kalmaz” diyen Özkıraç, TİPİC ile son yapılan ihale de yolsuzluklar olduğunu ve hazırlanan raporda Merkezi İhale Komisyonu’na büyük suçlamalar olduğunun altını çizdi. Kıb-Tek’e işinin ehli kişilerin atanması gerektiğini belirten Özkıraç, bunun için mücadele edeceklerini vurguladı.