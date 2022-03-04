Ortak görüş

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Güney Kıbrıs’taki siyasi parti AKEL dün bir araya geldi.

Görüşmede, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Örgütlenme Sekreteri Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile MYK üyesi Armağan Candan da hazır bulundu. AKEL heyetinde ise Genel Sekreter Stefanos Stefanu, Siyasi Büro üyesi Toumazos Tsielepis, Kıbrıs Konusu Bürosu üyesi Stavri Kalopsidiotou ve Yakınlaşma Bürosu Başkanı Elias Demetriou yer aldı.

Toplantı sonrası CTP ve AKEL ele aldıkları konular çerçevesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada özetle, Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin 2017 yılında Crans-Montana’da kaldığı yerden devam etmesi gerektiği yönünde ortak tutumlarını ortaya koydu.

Ayrıca iki parti, iki toplumda da Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılmasını ve Kıbrıs sorununun üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde kapsamlı çözümünü talep eden güçleri güçlendirmek için iş birliğini sürdürmeye ve ortak girişimlerini arttırmaya karar verdiklerini de açıkladı.

“Maliye elini taşın altına koymalı”

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) elektrik zamlarının geri çekilmesi konusunda hükümete çağrısı yaparak, Maliye’nin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

“Halk düşmanları, faturayı yine halka kesti” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sosyal devlet anlayışından yoksun, halk düşmanı bir tavırla elektrik ücretleri astronomik bir oranda artırılmış ve hane halkı hiç düşünülmemiştir. Üreticinin, küçük esnaf ve işletmelerin geleceği, sürdürülebilirliği de hesaba katılmazken, halkı yoksullaştırmayı amaç edinen bu zihniyetin gailesinin yönetmek olmadığı da ortaya çıkmıştır. Elektrik zammının ardından, yaşamın her alanında zincirleme zamların olacağı öngörüsünden yoksun olanların derdi halkın düşen alım gücü değil, kimin bakan olacağıdır. Kendi sorumluluğunu yerine getirmeyen, zamanında gerekli tedbirleri almayan, maliyetleri düşürecek önlemleri almayan ve yatırım yapmayan UBP zihniyeti, faturayı halka çıkardı. Söz konusu zihniyet özelde KIBTEK’i, genelde ise memleketi ‘istikrarlı’ bir şekilde bataklığa doğru sürüklemektedir.”

Dörtlü Koalisyon döneminde, 1 Nisan 2019’da yürürlüğe konan ‘3 zamanlı kontrol sizde’ tarifesi yürürlükten kaldırarak abonelerin yüzde 35’e kadar tasarruf yapma olanaklarının ortadan kaldırdığı görüşü ifade edilen açıklamada, “konutlarda bir aylık periyotta 300 kilovatsaatın (kws) altında tüketim yapan abonelere uygulanan yüzde 15’lik indirim uygulaması kaldırılarak dar gelirlilere ek bir külfet getirildi” denildi.