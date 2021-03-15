Analiz yapılacak

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Mehmetçik ve Kumyalı köylerinde, geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda, bir gram sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu içerdiğine inanılan bir bardak sıvı ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ayten Gücüyeter ile Hüseyin Gazi tutuklandı. Zanlılar Gücüyeter ile Gazi mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Duruşmada sıvı uyuşturucu maddenin çay kupası içerisinde dökülmüş bir vaziyette bulunduğu açıklandı. Sıvı maddenin analize gönderileceği belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 12 Mart tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide, zanlı Ayten Gücüyeter’in tasarrufunda uyuşturucu olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Bir gramı naylona sardı

Özdesoy, zanlının Mehmetçik’teki ikametgâhında Narkotik polisi tarafından yapılan aramada, zanlının yatak odasında, yatağı içerisinde bulunan tütün paketinde şeffaf naylon içerisinde bir gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunup emare alındığını açıkladı.

Özdesoy, yürütülen soruşturmada ve zanlının polise verdiği gönüllü ifadesi ışığında söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı Hüseyin Gazi’den aldığının öğrenildiğini belirti.

Polis memuru Özdesoy, zanlı Gazi’nin Kumyalı’da bulunan ikametgâhında tespit edilerek gözaltına alındığını ifade etti.



Soruşturma için önemli

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, zanlı Gazi’nin ikametgâhında yapılan aramada, yatak odasında, çay kupası içerisindeki sıvının içine dökülmüş vaziyette, bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare alınarak zanlının tutuklandığını kaydetti.

Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini, gelecek analiz raporunun soruşturmanın seyri açısından önemli olduğunu söyleyen Polis memuru Özdesoy, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken emareler olduğunu kaydetti. Özdesoy, ayrıca zanlıların verdiği ifadenin de araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Hazan Aksun, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamaları ile haklarında soruşturma başlatılan zanlılar Ayten Gücüyeter ile Hüseyin Gazi’nin 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.