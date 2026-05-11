Bellapais renklendi

Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen Kıbrıs İpek Koza Festivali’nde tamamlandı.

Beylerbeyi köy meydanında düzenlenen festivale, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekilleri Ceyhun Birinci, Fikri Toros ve Armağan Candan, Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ile Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay katıldı.

Festival alanında ayrıca Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Karaoğlanoğlu Muhtarı Hüdaverdi Tutku ile Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir de yer aldı.

Festival kapsamında kurulan stantlarda ipek böcekçiliği ve koza üretimine ilişkin tanıtımlar yapılırken, el emeği ürünler ve yerel lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gün boyunca festival alanını gezen vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de kültürel etkinliklere katıldı.