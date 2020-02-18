Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü konseri gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Sevgililer Günü Konseri, 15 Şubat Cumartesi saat 20.00’de, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, Konserde, Şef Ali Hoca yönetiminde soprano Mine Kurtoğlu ve Sermin Dikmen Töre, Bas Tuncay Kurtoğlu ve Bariton Tuğrul Enver Töre, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne aldı.

Konserde Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, GioachinoRossini, PietroMascagni, Giacomo Puccini, Emmerich Kalman, ColePorter, Franz Lehar, Necdet Koyutürk ve Dede Efendi’nin eserleri seslendirildi.



