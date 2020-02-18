Topluma faydalı olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC başta olmak üzere Türkiye Maarif Vakfı okullarından yurt dışında yaşayan Türk toplumunu faydalandırmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Oktay, “KKTC özelinde Girne ve Gazi Mağusa'da Maarif Okullarının faaliyete geçmesi yönünde çalışmalar olduğunu biliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz” dedi.

Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8. Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"ndaki konuşmasında, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın yüzyıllardır farklı kültürlere, dinlere ve medeniyetlere beşiklik yapmış köklü eğitim kurumlarıyla her zaman eğitim yolcularının durağı olduğunu anlattı.

Fuat Oktay, Türkiye'nin sahip olduğu girişimci ve insani diplomasi mücadelesinde Türkiye Maarif Vakfına son derece stratejik görevler düştüğünü belirtti.

Dünyanın dört bir yanında Türkiye Maarif Vakfı okullarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin Türkiye'yle bağlarının güçlendirilmesinin önemine işaret eden Oktay, öğrencilerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde Türkiye'deki bilim, eğitim, kültür ve spor programlarından yararlanmasının teşvik edileceğini söyledi.

Oktay, Maarif Vakfının faaliyetlerinden daha etkin sonuçlar alabilmek için ilgili tüm kurumları işbirliğine davet ederek, "Özellikle yurt dışında faaliyet gösteren TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızla Maarif Vakfımız sürekli yakın ilişki içinde olmalı ve ayrı ayrı mükerrer faaliyetler gerçekleştirmek yerine güç birliği yapmalıdır. Hele hele büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımızla ilişkilerimiz son derece sıkı olmalı. Buradan dünyanın dört bir tarafındaki büyükelçilere bir talimat olarak ifade ediyorum. Burada bir gönüllülük faaliyeti olabilir ama bizler için zorunluluktur. Büyükelçiler, konsoloslar ve Türkiye'den giden bütün bakanlıkların ataşelikleri için burada sizlerin önünü açmak, sizlere yardımcı olmak bir zorunluluk. Bununla ilgili herhangi bir aksama, gecikme, nazlanma olursa haberimiz olsun." değerlendirmesini yaptı.