Değerlendirme  toplantısı yapıldı

GÜBRETAŞ ve Türkiye Kredi Kooperatifleri yöneticileri, GÜBRETAŞ tarafından KKTC’de organize edilen değerlendirme toplantısına katıldı ve ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir şirketi olan GÜBRETAŞ, 13-16 Şubat tarihlerinde Tarım Kredi Kooperatifleri merkez ve bölge birliği idarecilerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı ve bazı ziyaretler düzenledi.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ile GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette kimyevi gübrenin yanı sıra, tarım alanında var olan ortak ilişkilerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca mevcut iş birliğinin farklı adımlarla daha da genişletilmesi konusu ele alındı.

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Poyraz ve Genel Müdür Yumaklı, KKTC'deki tarımsal üretimin öncü kuruluşu Zirai Levazım Kooperatifi'ni de ziyaret ederek, geçen ay göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aktolgalı ve yeni yönetime başarılar diledi.

Görüşmede, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlenerek artırılması konusunda mutabık kalınarak, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "KKTC'de yıllık 15 bin ton civarında olan gübre ihtiyacının büyük bölümü, Zirai Levazım Kooperatifi iş birliğiyle son yıllarda GÜBRETAŞ ürünleriyle karşılanmaktadır." dedi.

Genel Müdür Yumaklı, "Her yıl Türkiye'nin birçok noktasında yaptığımız model alanlarda yüzde 50'lere varan verim artışları sağlamaktayız. Gazimağusa'daki arpa ve Lefke'deki patates model ekim alanlarında da bölgedeki çiftçiler için örnek olacak verimlere ulaşacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin bir şirketi olan GÜBRETAŞ, son yıllardaki ihracat hamlesiyle bölge ülkeleriyle birlikte KKTC'de de pazar etkinliğini artırdı.

GÜBRETAŞ ziraat mühendislerinin takibiyle Gazimağusa'da ve Lefke'de kurulan model üretim alanlarında, bilinçli tarım uygulamasıyla bölge ortalamasının üzerinde verim elde edilmesi bekleniyor.