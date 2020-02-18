Aradaki fark yüzde 6

Gezici Araştırma Şirketi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik şubat ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.

KKTC genelinde 4 bin 428 kişiyle yüz yüze yapılan anket sonuçlarına göre; seçim ikinci tura kalacak. Araştırmaya katılan KKTC halkının seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 35,2’si Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade etti.

Yüzde 29,3’ü Mustafa Akıncı, yüzde 17,4’ü Tufan Erhürman, yüzde 10,1’i Kudret Özersay, yüzde 6’sı Erhan Arıklı ve yüzde 2 Sibel Siber’e oy vermek istediğini belirtti.

İlk turda hangi adayın kazanacağına ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 39,7’si Ersin Tatar, yüzde 13,1’i Tufan Erhürman, yüzde 31,8’i Mustafa Akıncı’nın kazanacağını ifade etti.

Şirket Direktörü Murat Gezici de araştırmaya göre ilk turun galibinin UBP adayı Ersin Tatar olacağını söyledi.

Tatar ilk sırada

Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. tura adaylar Tatar ve Akıncı kalsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 47,7 Tatar, yüzde 42,1 Akıncı, yüzde 10.1 ise kararsız olduğunu kaydetti.

Karasızlardan ise yüzde 53,1’i Ersin Tatar’a, yüzde 46,9’u Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.

6 parti de tercih edildi

Cumhurbaşkanlığı dışında şu an da bir seçim olsa halkın nasıl bir eğilim içerisinde olduğu da bu anket ile ölçüldü. Araştırmaya katılan KKTC halkının yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 41,8’i UBP’ye oy vermek istediğini ifade etti.

Katılımcılardan yüzde 21,9’u CTP, yüzde 11,2’si HP, yüzde 9,6’sı TDP, yüzde 8,5’i YDP ve 5,4’ü DP’ye oy vermek istediğini belirtti.

TDP’den Erhürman’a oy yok

Araştırmaya katılan halkın yarın KKTC milletvekili genel seçimlerinde kime oy vermek istediği ile 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde UBP’ye oy vermek isteyenlerin yüzde 82,5’i Ersin Tatar’ı seçti.

Yüzde 8,8’i Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti. CTP’ye oy vermek isteyenlerin yüzde1,7’si Ersin Tatar’a oy vermek isterken, yüzde 35,7’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti.

Ankete göre; CTP’lilerin Akıncı’ya desteği yüzde 35,7 olarak görülürken, Akıncı’nın sahip olduğu TDP tabanından CTP adayı Tufan Erhürman’a tek bir oy bile gitmediği sonucu ortaya çıktı.

Karma oylar Akıncı’ya

Aynı başlık incelendiğinde karma oyların da büyük bir çoğunlukla bağımsız aday Akıncı’ya yöneleceği görüldü. Sonuçlara göre; karma oyların yüzde 49,6’sı Akıncı’ya, yüzde 25,7’si Tatar’a, yüzde 10,6’sı Kudret Özersay’a ve yüzde 6,2’si de Tufan Erhürman’a gidiyor. Sibel Siber’e yüzde 4,4, Erhan Arıklı’ya ise yüzde 3,5 oranında karma oyların yansıyacağı görülüyor.

Cumhurbaşkanı ülke sorunlarına sahip çıksın

Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra görev yapacak Cumhurbaşkanından beklentilerinin neler olduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde öne çıkan talepler; yüzde 77,9’la ülkenin sorunlarına sahip çıkması, yüzde 61,1 ile Türkiye ile iyi ilişkiler kurması, yüzde 48,1 ile ekonomiden iyi anlaması ve yüzde 27,8 ile Kıbrıs Türk Kültürünün korunmasına önem verilmesi oldu.

Halk çözüme inanmıyor

Araştırmaya katılan halkın Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafları arasında bir anlaşma olacağına inanıp inanmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 18’i inandığını, yüzde 78,7’si bir anlaşma olacağına inanmadığını ifade etti. Bu konuda yüzde 3,3’lük kesim ise fikir beyan etmedi.

Garantörlüğün devamına büyük destek

Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde de yüzde 80,8’i aynen devam etmesi, yüzde 3’ü iptal edilmesi ve yüzde 6,4’ü ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini belirtti. Yüzde 9.8’lik kesim ise bu konuda kararsız kaldı.

Vatandaşlar Maraş’ın açılmasına destek veriyor

Hükümetin Maraş açılımına yönelik düşünceler de vatandaşa soruldu. Araştırmaya katılan halkın hükümetin Maraş’ın açılması yönünde aldığı karar hakkındaki düşüncelerine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 84,4’ü Maraş’ın açılması, yüzde 3,4’ü Maraş’ın açılmaması ve Rumlara iade edilmesi, yüzde 12,2’si ise Maraş’ın statüsünün olduğu gibi kalması gerektiğini kaydetti.

Seçimlere müdahale edilmesin

Araştırmaya katılan halkın adayların Türkiye’ye yönelik eleştirel veya olumlu söylemi üzerinden bir seçim propagandası izlemesini nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde26,1’i doğru, yüzde 73,9’u doğru bulmadığını belirtti.

Brexit konusunda kafalar karışık

Araştırmaya katılan halkın garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra; AB’nin Kıbrıs üzerindeki etkisini nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 18,9’u olumlu, yüzde 38’i olumsuz bulduğunu belirtti. Ancak bu ankete katılanların yüzde 43,1’i bir fikir ortaya koymadı.

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Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 12:31