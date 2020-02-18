Arı Kovanı’nda ‘Akıl ve Zeka’ oyunları ile ailelere düşen sorumluluklar da belirleniyor

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu’nda Duyum Danışmanlık farkıyla düzenlenen ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ sonrasında ailelere yönelik bir rapor hazırlanıyor.

Okul yönetiminden yapılan açıklamaya göre; zeka ve akıl oyunlarıyla çocuk beyni gelişirken aileye ne gibi sorumluluklar düştüğü belirleniyor.

Okul Yönetimi, konuyla ilgili bilgileri şöyle paylaşıyor:

“Akıl ve zeka oyunları sayesinde aileler çocuklarını daha iyi tanır ve çocuklarının farklı alanlardaki becerilerini keşfedebilir. Böylece, aileler de çocuklarını daha etkin yönlendirebilir hatta çok daha etkili bir iletişim içine girebilirler. Çocukların zeka oyunlarıyla birlikte dikkat, odaklanma ve konsantrasyonu artarken, hem motive olurlar, hem de ebeveyn çocukla birlikte kendini geliştirebilir. Çocuğuyla kurduğu iletişim gelişir ve karşılıklı daha anlayışlı bir dönem başlar.”