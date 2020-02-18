Üzücü bir durum

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.20’de başladı.

Meclis Genel Kurulu’nda, iç tüzüğün 62. maddesi tahtında söz alan muhalefet yetkilileri Maraş’taki toplantıyla ilgili konuşmalar yaptı. Konuşmaları yanıtlayan Başbakan Ersin Tatar, “Maraş hamledir. Toplantının seçimle ilgisi yok. Maraş için 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin Maraş ile ilgili açıklamaları yüreğimize su serpti” dedi.

Başbakan, Cumhurbaşkanlığı’nın ve muhalefetin toplantıda temsil edilmemesi konusundaki eleştirilere cevaben ise “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Toplantı konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim. Orada ne söylendiyse hepsi kayıtlarda... Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok” şeklinde konuştu.

Arıklı: Maraş’ı askeri bölgeden çıkarın

İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı, “Gönül isterdi ki Cumhurbaşkanı, muhalefet ve muhalifler de bu toplantıya davet edilsin” dedi.

Akıncı’nın son açıklamalardan sonra Türkiye’deki yetkililerle kolay kolay bir araya gelemeyeceğini savunan Arıklı, “Keşke Sayın Akıncı böyle talihsiz bir açıklama yapmasaydı. Belki bir nebze olsa Cumhurbaşkanı’nın bu toplantıya davet edilmemesini anlarım ama muhalefetin buraya çağrılmaması çok üzücü” şeklinde konuştu.

Arıklı, hükümete “46 yıldır kapalı tuttuğumuz Maraş’ı bir 50 yıl daha mı kapalı tutalım? Hemen yarın Bakanlar Kurulu kararı ile burasını askeri bölge olmaktan çıkarın” diyerek seslendi.

Bu konunun siyasi irade meselesi olduğunu belirten Arıklı, “Bu mevcut irade hükümette yoktur. Mesele şovdur. Seçime endekslidir. Milli bir meselenin seçime malzeme edilmesi üzücü” dedi.

Özyiğit, envanter çalışmalarını sordu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Maraş’taki toplantı üzerine söz aldı. Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği bu toplantıyı eleştiren Özyiğit, “Organize edilen toplantının hedefi yok” dedi.

Hükümet yetkililerinin Maraş ile ilgili açıklamalarını anımsatan ve bunları da eleştiren Özyiğit, “Envanter çalışması sonuçları ile ilgili bize bilgi verilecek mi?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı’nı ve muhalefeti dışlayan bir anlayışla bir toplantı düzenlendiğini belirten Özyiğit, “Bir oyun, tiyatro oynandı. Tepkiler geldikten sonra muhalefeti aramışlar. Benimle biri konuşmadı. Davet iletilmedi” dedi.

Onaya sunulacaklara yer verildi

Genel Kurulda ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi. Bu bölümde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemindeki Kamu Çalışanları Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi onaya sunuldu. Tezkere, oybirliği ile kabul edildi.

Tasarı üzerine Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu söz aldı. Amcaoğlu, yasa değişikliğinin 47\2010 yasası ile 7\79 sayılı yasa tahtında kamuya giren çalışanlar arasındaki adaletsizliğin ve sıkıntının giderilmesi için hazırlandığını söyledi.

Amcaoğlu, “47\2010 yasası tahtında istihdam edilenlerin terfi için 7 yıl çalışma koşulu, sınav için de 70 puan şartı var. 7\79 sayılı yasada terfi için 3 yıl çalışma, 50 puan yetiyor. Düzenleme bu konuda oldu” dedi.

Şahali: Halktan özür dileyin

CTP milletvekili Erkut Şahali de söz aldı.

Şahali, “Bu yasa 2010’da UBP tek başına iktidarken geçti. Yasa kimin zamanında geldi, oydu, buydu demek yerine halktan özür dileyin. 47\2010 sayılı yasa bu toplumda derin yaralar açtı. Yaratılan felaket palyatif dokunuşlarla yok edilemez. Gerçekler acıdır. Bu garabeti el birliği ile temizlemeliyiz.” dedi.

Şahali’nin bu açıklaması ile Genel Kurul’da sesler yükseldi. Özellikle iktidar kanadı, Şahali’ye tepki gösterdi.

Amcaoğlu: Haddinizi aşmayın

Yeniden söz alan Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Devletin sürekliliğine inanın. CTP 47/2010’u hazırladı, geçiremedi. Hükümetten gittiniz. UBP iktidara geldi ve bunu geçirdi. Lütfen geçmişinize sahip çıkın” dedi. Amcaoğlu, Şahali’ye “Haddinizi aşmayın” diyerek seslendi.

Tezkere, oy birliği ile kabul edildi

Genel Kurulda, öneri sahipleri adına CTP milletvekili Doğuş Derya’nın sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin gündeminde bulunan Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi de onaylandı. Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.

Bilgi vermek üzere söz alan Doğuş Derya, yürüklükteki ilgili yasanın İngiliz döneminden kalma olduğunu belirterek, “Bu yasa evlilik içinde ve dışında doğan çocuklar arasında ayrım yapıyor ” dedi.

Bu yasanın BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki hakları da ihlal ettiğini belirten Derya, velayetle, nafakayla, çocuğun babası ve annesiyle ilişkilerle ilgili, Aile Yasası’na da paralel yeni bir yasa ortaya çıktığını belirtti.

Sucuoğlu: Çalışmayı yeni duydum

Derya’dan sonra söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu konunun bakanlıklarını ilgilendirdiğini, bu konudaki çalışmayı dün burada duyduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Sıkıntı yok. Geniş kapsamlı ve ciddi bir yasa. Komiteden oy birliği ile geçtiği için biz de onay vereceğiz” dedi. Sucuoğlu, öneri hakkındaki çalışmalar konusunda bakanlıkla istişare içinde olunmasını istedi.

Genel Kurulun gündeminde bulunan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi önümüzdeki haftaya ertelendiğinden onaya sunulmadı.

Genel Kurulda, daha sonra Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kuruldaki üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Tezkerelerin onaylanmasından sonra Maraş konusunda 62. Madde tahtında söz alındı.

Meclis bugün saat 10.00’da denetim gündemiyle toplanacak.