Ekonomiye güç katar

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde üretilen Günsel arabalarının kendisi için mutluluk ve heyecan verici olduğunu söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, Günsel araba fabrikasını ziyaret eden Taçoy, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, KKTC’de her üretim ve pazarlama hayaline sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, Kıbrıslı Türklerin bir yandan üretmek, diğer yandan da iç piyasaya yapacakları üretimle ihracat kalemlerini aşağıya çekmek zorunda olduklarını belirtti.

Günsel araç projesinin de buna uygun olduğunu, hem üreteceğini hem iç piyasadaki tüketimi aşağıya çekeceğini belirten Taçoy, elektrikli otomobil piyasasının her yıl devasa bir şekilde büyüdüğüne işaret etti.

Günsel’in, 2025’de 20 bin araç üretimi hedeflerken, dünya genelindeki yatırımcıların 2025’de, elektrikli araba ile 600 milyar dolarlık bir ekonomik büyüme hedeflediğini kaydeden Taçoy, bir Kıbrıslı Türkün bu gelişimi kavraması ve bu piyasaya, bu pazara ortak olma girişimi ile bir marka yaratmasının ancak gurur duyulacak, desteklenecek bir proje olduğunu ifade etti.