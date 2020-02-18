Daha çok istiyorlar

Avrupa Birliği’nin /AB) 2014-2020 yıllarında Güney Kıbrıs’a Bir milyar 400 milyon Euro’luk katkı

yaptığı açıklanırken, önümüzdeki yıllar için daha çok yardım talep edildiği belirtildi.

Politis gazetesi, Avrupa Birliği’nin, 2021-27 yılı bütçesinin belirlenmesi ve ödeneklerin dağıtımına ilişkin toplantının, AB liderlerinin katılımıyla 20 Şubat’ta gerçekleştirileceğini yazarken Güney Kıbrıs’ın bütçe beklentilerine yer verdi.

Güney Kıbrıs’ın 2014-2020 yılları arasındaki bütçeden yaklaşık 1.4 milyar Euro katkı aldığını yazan gazete Güney Kıbrıs’ın özellikle mülteci, güvenlik, araştırma ve buluş alanındaki ödeneklerin artırılmasını istediğini belirtti.

Politis gazetesi bir başka haberinde Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer’in, Güney Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Avrupa Yatırım Bankası’nın bugünlerde, Güney Kıbrıs’a 4 önemli proje için finans sağlanması konularını incelediğini anımsatan gazete, bu projeler arasında elektrik enerjisi üretimi, çevrenin geliştirilmesi, yüksek hızlı internet erişimi gibi konuların bulunduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 12:19