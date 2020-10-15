DAÜ DAKMAR, modern müze projesini hayata geçiriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı ve Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman, DAKMAR’ın müze projesi hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, DAKMAR’ın uluslararası boyutta arkeolojik bilimsel kurtarma kazısı gerçekleştirdiği Kaleburnu Kral Tepesi Kazısı’ndan bahseden Doç. Dr. Kızılduman, “Kral Tepesi olarak adlandırdığımız arkeolojik alan, Karpaz’da yer alan ve günümüzden 3,200 yıl öncesine dayanan önemli krallıklardan bir tanesidir. Burada çok sayıda eser ortaya çıkardık. Bu eserleri öncelikle DAKMAR’daki restorasyon ve konservasyon laboratuvarımızda koruma altına alıp, daha sonrasında da üniversitemizin çatısı altında kurmayı planladığımız müzede sergilemeyi amaçlıyoruz. Bu projeyi Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Çok sayıda eser ortaya çıkarıldı

Kaleburnu Kral Tepesi’nin 2004 yılında keşfedildiğini ve 2005 yılında kurtarma kazı çalışmalarına başladıklarını aktaran Doç. Dr. Kızılduman, “Burada başlattığımız çalışmaları Almanya Tübingen Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yürüttük. Sonrasında, başkanlığımızda yürütülen çalışmalar uluslararası boyutta sürdürülüyor. Şu anda Çek Cumhuriyeti, İtalya, Almanya ve Türkiye gibi farklı ülkelerden katılımcılarla yürüttüğümüz kazı çalışmaları nihayetinde çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı. Bu eserler Eski Eserler Dairesi’nin bilgi, denetim ve kontrolü altında yer alıyor” ifadelerini kullandı.