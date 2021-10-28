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El emeği göz nuru ürünler yapılacak

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Takı tasarımı başta olmak üzere birçok sanatsal alanda beceri edinmeyi sağlayacak atölye çalışmaları başladı

El emeği göz nuru ürünler yapılacak
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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin kurs ve atölye programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmenleri tarafından verilen eğitimler başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yapılan eğitim çalışmaları çerçevesinde kağıt rölyef atölyesi yapıldı. Dün filografi atölyesiyle başlayan çalışmalar bugün takı tasarım atölyesiyle devam edecek.

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Sınırlı sayıda katılım kabul edilecek atölyeler hakkında bilgi alımı ve kayıtların (0392) 815 15 08 numaralı telefon aracılığıyla yapılabilecek.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, halkı farklı sanat dallarıyla buluşturmak istediklerini ifade ederek, bu eğitimlerle kadınların kendilerini geliştirme, üretim ve ev ekonomisine katkı sağlamalarına olanak sağlayacağını söyledi.
Güngördü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Girne'ye gelerek bilgilerini paylaşan eğitmenlere ve katılan kursiyerlere teşekkür etti.

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