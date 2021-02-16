Antalya'da uzun yıllar turizm sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Zafer Yüzücü'nün satın aldığı asırlık konakta, sahilden topladığı ağaç parçalarından yaptığı eserler beğeni topluyor.

Emekliliğin ardından daha sakin bir hayat sürmek isteyen 60 yaşındaki Yüzücü, 6 yıl önce Kaleiçi bölgesindeki tarihi konaklardan birini satın aldı. Konakla ilgilenerek zaman geçiren Yüzücü'nün, sahilde gezerken değişik şekil ve renklerdeki ağaç parçaları dikkatini çekti.

Topladığı ağaç parçalarını değerlendirmek isteyen Yüzücü, konağın bir bölümünü atölyeye dönüştürerek, yeni hobisine zaman ayırmaya başladı.

Yüzücü, atıkları bir araya getirerek yaptığı eserleri konakta sergiliyor, bazılarını da satarak gelir elde ediyor.

Hobi olarak başladı

Zafer Yüzücü, AA muhabirine, hobi olarak başladığı geri dönüşüm sanatının hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini söyledi.

Malzemelerinin kendisini yönlendirdiği şekilde objeler ortaya çıkardığını anlatan Yüzücü, "Aslında en büyük sanatçı doğa. Doğa kendi içinde bulunan objelere sanatsal bir değer katıyor, onları kendisi şekillendiriyor. Doğada gezdiğinizde bunu gözlemleyebilirsiniz. Ben sadece bu parçaları birleştirerek figüratif eserler ortaya çıkarıyorum." diye konuştu.

Fırtına sonrası sahile çocuklar gibi koşturarak gittiğini aktaran Yüzücü, topladığı malzemeleri sınıflandırdığını kaydetti.

