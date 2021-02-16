Nostalji dolu bir yolculuk

Geçmiş yıllarda Kıbrıslılar, ekmeği evinde yapıyordu; halı dokuyordu, yorgan dikiyordu. Sepet ören, bakır tencerelerde kendi yaktığı ateşte yemek pişiren Kıbrıslılar, şimdiki gibi her eve su akmadığı için testilerde su taşıyordu.

Günümüzde halıdan tencereye, su kaplarından yorgana kadar hemen hemen her şeyin üretilmesiyle eski araç gereçler tarih oldu.

Kıbrıslıların geçmiş yıllarda hayatını sürdürmek için kullandığı eşyalar da müzelerdeki yerini aldı.

İşte o eşyalarından bazıları;

