‘Kimsenin canı yanmasın’

Sonuç CEVİZCİ

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de yaşayanlar yetkililerden ilgili beklerken öncelikli sorunların yollarca can güvenliği olmaması, kırsal kesime yatırım yapılmaması, işsizlik ve hayvancılıkla ilgili yanlış politikalar olduğunu belirtiyor.

Halk Meclisi’nin Paşaköy’de gerçekleştirdiği toplantıda konuşan bölge sakinleri ile muhtarları mevcut sorunlar anlattı. Yolların ışıksız ve bariyersiz olduğunu, can güvenliğini tehlikeye attığını ifade eden bölge sakinleri, ayrıca yatırım azlığı ve işsizlik sorunlarını da dile getirdi.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda özellikle Kurudere kavşağında yaşanan trafik kazaları ve ölümlerin altı çizilerek hükümetin bu konuda adım atması istendi

Ne dediler…Ne dediler…?

Habil Tülücü ( Paşaköy Belediye Başkanı)

“Bölgemizdeki ve ülkemizdeki tüm yollar ele alınmalı ve güvenli sağlanmalıdır. Yollardaki eksiklikler giderilmelidir. Ayrıca bölgemize yatırım yapılması sağlanmalıdır. Bölgeye yatırımcı getirilmesi için her çareye başvurduk. Kırsal alan olduğu için gençler işsiz kalıyor. Bölgemizin kalkındırılarak iş imkanlarının sağlanmasını istiyoruz.”

Ali Göktürk (Paşaköy Muhtarı)

“Üçünü etap mandıra bölgesi verdiler. Elektrik ve su hattı yok. Köylüler şikâyete geliyor elektrik yok, su, yok talep ediyorlar. Muhtarlık binasını kuytu bir yere yaptılar. Belediye yer gösterdi bakanlığa ancak olmadı.”

Aynur İş (Ulukışla Muhtarı)

“Anayoldaki aydınlatmaları geçtik, köy içindeki direkler de aydınlatılmıyor. 10 bin 400 TL maliyeti var. Projesini hazırladık, çalmadığımız kapı kalmadı. Söz veriyorlar, icraat yok. Vatandaştan aydınlatma parası topluyorlar… Kırsal kesim arsalarında altyapı, elektrik, su yok. Dairelerde süreç çok yavaş ilerliyor. Aynı binada evraklar alt kattan üst kata gitmiyor. Memur boşuna mı oturuyor dairede.”

Mustafa Yeşilleme (İncirli Muhtarı)

“Paşaköy muhtarlığı ovanın içinde kuytu bir yer, Ulukışla muhtarı anayol üzerinde ışık istiyor ciddiye alan yok. Ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Yollar güvenli değil, insanlar ölüyor, ışıklandırma, bariyer yetersiz… Önlem almak için neyi bekliyorlar.”

Hüseyin Olgunay

“Ekip biçtiğimiz ovaları çiftçinin elinden alıp, öğretmen, polis, memura verdiler. Üreticinin, çiftçinin hayvancının emek alanları meslek sahiplerine dağıtılıyor.”

Yüksel Su

“Yollarda bariyer yok. İnsanlar yollarda ölüyor. Gelen giden hükümet bu koltuk senin bu koltuk benim sevdasında. Mağusa, dağ yolu bozuk, anayollar kötü. Karpaz yolu çukur, yapılan yollar yama, mısmıl yol kalmadı.”

Abuzer Karakuş

“Bütün köylerin sorunları aynı… Elle tutulur hükümet icraatı yok. Kamu yasası düzelmedikçe olmuyor. Hükümet görevini sendikalar görüyor.”

Ahmet Kavaz

Üretimi bitirdik, tükettik. Devlet üretme çiftliğinden arazi icarladım. 30 dönümü 50 dönüme icarladılar. İlgili bakanlığa derdimi anlatmaya gittim ‘beni bağlamaz’ dedi. Devlet üretme çiftliğinde büyükbaş hayvan ekipmanları satılığa çıkarılmış, yazıklar olsun. Damızlık verilen tek yer kapatıldı. Tarım, narenciye her şey yüzümüze gözümüze bulaştırdık.”

Ahmet Akkayalı

“Beş yıldır hayvancılık yapıyorum. Mandıramın ne suyu, ne altyapısı ne de elektriği vardır. Yaklaşık 25 tane mandıra var hepsi elektrik ve susuz.”

Yunus Özel

“Yol, su, elektrik, çarpık yapılaşmalar en büyük sorunlarımızdır. Yollarda can güvenliği yok. Bariyerler, aydınlatma yetersiz. Yetkililerin artık elini taşın altına koyup bu sorunlara çare üretmeleri gerekiyor.”

Arif İçel

“Çalışma Dairesinden aylık alıyordum. Diyabet hastasıyım ve kulaklarımda sorun var. Doktor kulaklık yazdı, aylığımı kestiler. Kemiklerim ağrıyor sabaha kadar, uyuyamıyorum. Çocuklarım var maaşsız nasıl geçineceğim.”

Cengiz Özel

“Lefkoşa yolunda bir tane ışık yok. Ne kadar konuşsak sesimizi duymazlar. Bir kulaktan giriyor, diğer kulaktan çıkıyor. İnsanlar yolda ölüyor. Kazalar bitmiyor. Önlem almak için kaç canın yanmasını bekliyorlar.”

Adil Onalt

“Ülkede 15 günde vergisini düzenli ödeyen tek sektör hayvancıdır. Vergilerde adalet olmalı. Kahvecinin biri 20 lira veriyordu 60 oldu, diğeri 90 lira öderken 60 oldu. Önce kendi içimizi düzenleyelim. Eğitim, sağlık, ulaşım, üniversiteler çöktü. İnsanlar birbirini sevmez oldu. 1975’ten itibaren bölgeye yatırım olmadı.”

Hasan Ergin

“Muhtarlık binasını ovanın içine ücra bir köşeye yaptılar. Uygun yer gösterdik, olmazmış. Daireler ahbap çavuş ilişkisi ile işliyor. İş yaptırmak için tanıdık olmak gerek, o yüzden işler yürümüyor.”

Sadık Toklu

“Mandıraların elektriği yok, 2013 yılından itibaren, kimsede ilgilenmiyor. Kurudere kavşağında anayola çember yapılacakmış yıllardır ses yok. Kurudere kahvesine 92 lira Ulukışla ile Paşaköy’e 27 lira vergi yazıldı. Nasıl adalet uygulanıyor.”

Çetin Şahan

“Hayvancılıkla uğraşıyorum, hafta sonu veteriner olmaması sorun. Hayvanlar yaralanınca kendimiz kesiyoruz. Vergi alınıyor, hayvanlar alınmıyor. Köyümüzde çukurlar açıldı, hayvan ölülerini bırakıyorlar. Ova yolları yapılmadı.”

Mustafa Naimoğluları

Her ağılın 10 bin TL hibesi var. Projesi hazırlanması takdirde, elektrik bağlanması gerekiyor. Sorunlar yavaş yavaş çözülüyor. İlgilenmek gerekiyor. Hayvancının sütü alınsın diyoruz dairede adamlar laf söylüyor. Siyasiler hep kandırıyorlar.”

