Duygu dolu anlar yaşandı

Başbakanlık himayelerinde önceki akşam düzenlenen törenle, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyesi 200 civarında kişiye Milli Mücadele Madalyaları takdim edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, askeri erkan, bürokratlar ile çok sayıda şehit yakını katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Başbakanlık Daire Müdürü Bora Akkuş tarafından yapılan açılış konuşmasıyla devam etti. Video gösteriminin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Başbakan Ersin Tatar konuştu. Tören, madalya takdimiyle sona erdi.