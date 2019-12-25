Ben bu işi yapabilirim

Sonuç CEVİZCİ

Başbakan Ersin Tatar, uzun süredir gündemde olan cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dün ilk kez açık konuştu.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la Son Durum programına katılan Tatar, cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı için dıştan aday aradıklarını, ancak bulamadıklarını belirterek, “UBP partisi bu makamı kazanmak durumunda olduğunu söylüyor. En iddialı aday olarak da genel başkan görülüyor. Ben de kendimde bu özellikleri görebiliyorum” dedi. Başbakan Tatar, gündemdeki diğer konularla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Yeşil ışık yaktı

Başbakan Ersin Tatar, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la Son Durum programına katılarak soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama yapan Tatar, şunları söyledi:

Tüm makamlara UBP sayesinde geldim. Siyasetin gereği parti meclisi ne karar verirse o olacaktır. Yeni yıldan sonra belli olacaktır. Genel başkan bu yarışı kazanacak birini bulursa aday olmaz. Aradık öyle birisini, sağdan ortak aday çıksın fakat bulamadık. Cumhurbaşkanlığı makamı toplumun lideridir. UBP partisi bu makamı kazanmak durumunda olduğunu söylüyor. En iddialı aday olarak da genel başkan görülüyor. Ben de kendimde bu özellikleri görebiliyorum. Zamanı gelince karar netleşecektir.”

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili parti kararının ise Ocak ayında belli olacağını vurguladı.

Özersay aday olursa?

Tatar, “Kudret Bey’de aday olacak gibi iki hükümet ortağı arasında sorun yaratmayacak mı?” sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

“Beş yılda bir cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Hükümet çalışmalarının etkilenmemesi için hem fikiriz. Programa, bütçeye ve Türkiye ile yapılacak protokol çalışmalarına devam edecektir. Bazı meclis çalışmaları gecikebilir fakat söz verdiklerimiz aynı şekilde devam edecektir. Hükümet, bakanlar, bürokratlar görevini sürdürecek. Makamlarımızda çalışmaları sürdüreceğiz. Seçim yasakları girdiği zaman bazı şeyler yapılamayacak. Seçim sonrası hükümet devam ederse işler hızlandırılacak. İkici tura kalırsa işbirliği içerisinde gireriz.”

10 Ocak’ta mahkemeye çağrılan Hüseyin Özgürgün ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ersin Tatar, “Kendisi ile ilgili bir temasımız yok” dedi.

Bir zafiyet oluştu

Başbakan Tatar, Akar’ın “Sizce Sayın Akıncı Cumhurbaşkanlığı görevini yürütebildi mi?” sorusuna karşılık ise şöyle konuştu:

“Sayın Akıncı seçildiğinde iddialı bir takım hedeflerle 3 ay içerisinde çözüme ulaşılacağını söylemişti. Türkiye garantörlüğünü önemsediğini, salt çoğunluktan söz etmişti fakat gelinen aşamada sorun çözülmedi. Garantörlük sulandırıldı. Bir zafiyet oluştu. Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylarla ilgili olarak da bir uyum sağlayamadı diye düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkının çıkarları ve menfaatlerinin yönetim şeklinden zarar gördüğünü düşünüyorum. Tek çözüm yöntemi federasyondur demeyen bir vizyonun olması gerektiğini düşünüyorum. “

150 milyon TL gerekiyor

2019 yılı değerlendirmesi ile 2020 planlarını anlatan Tatar, Alsancak-Girne yolunun ihalesinin sonuçlandığını açıklayarak, kamu reformu çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, yollardaki eksiklikleri gidermek için toplamda 150 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Tatar şöyle devam etti:“Yollardaki eksiklikler ve meydana gelen trafik kazaları tek başına Ulaştırma Bakanlığının suçu değildir. Proje, kaynak ve yatırım gerekiyor. Hükümetler yıllardır kaynak arayışları içerisinde. Büyük eksiklikler var. Lefkoşa çevre yolu, Doğancı-Lefke yolu, Değirmenlik-Girne yolu devam ediyor. Alsancak-Lapta yolu çift şeritli yol oluyor ferahlatıcı haberimiz bu. İhalesi tamamlandı ve ilgili müteahhit ile sözleşme imzalandı. Kara yolları yönetiminde yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Orta refüjler için 150 milyon TL gerekiyor.

Toplumsal seferberlik şart

Reşat Akar’ın polis denetimleri ile caydırıcı cezaların yetersizliği karşısında yürütülen çalışmalar var mı? sorusunu da yanıtlayan Tatar, sadece yollar değil, alkol, cep telefonu ve süratin de ciddi boyutta olduğuna vurgu yaparak “Toplumsal seferberliğe ihtiyaç var” dedi.

Tatar şunları dile getirdi: “Cep telefonları, alkol ve süratli sürme üzerinde toplum olarak kendimizi eğitmeliyiz. Bunların suç olduğunu biliyoruz fakat insanlar yapmama noktasına gelemiyor. Eğitim çok önemli. Toplumsal bir seferberlik ve toplum yapısı ile ilgili kültür olayı yaratmak gerekiyor. 100 tane polis aldık. Ocak ayında göreve başlayacaklar. Polis teşkilatı ile sürekli görüşüyoruz. İmkânlar çerçevesinde eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu an yeterli bir noktada değil. 40 sivil hizmet görevlisi sınır kapılarında görev yapıyor. Teknolojiyi ve farklı yönetimleri kullanarak verimliliği artırmak gerekiyor.”

Reform çalışmaları sürüyor

Başbakan Tatar, Kamu Reformu’nun hayata geçirilip geçirilmeyeceğine dair soruya verdiği yanıtta, “

“Daha verimli bir kamu ortamı olması için çalışmalar var” dedi. Tatar şunları söyledi:

Verimlilik, performans nasıl geliştirilecek daha olgunlaşmadı. İki koalisyon ortağı çalışmalara devam ediyor. Sektörlerin daha rahat çalışabilmesi için yatırımların artırılması gerekiyor. Finans piyasaların daha iyi bir noktaya gelmesi gerekiyor. Turizm, yükseköğrenim ve konut sektöründeki performans ekonomiye para akışı sağlıyor. Bunu devam ettirebilmek için sağlam bir kamu maliyesine gerek var. Vergileri koruyabilmek önem taşıyor. İyi bir kamu yönetimi, maliye ve ucuzlayan bir ekonomi yaratmaya çalışıyoruz.”

Kaynak yaratmaya çalışıyoruz

Başbakan Ersin Tatar’a Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalıştırılmasının hayati bir mesele olduğunu anımsatan Reşat Akar, Meclisin vergi yasası geçirip geçirmeyeceğini sordu.

Tatar soruyu şöyle cevapladı: “Vergilendirme sisteminin nasıl olacağı önemli. Eşdeğerci anayasaya göre karşılığını almıştır. Türkleşen malın değeri arttığı için o değerden vergi alınabilir. Vatandaş malı Türkleşti diye o nakit parayı nerede bulacak ancak sattığı zaman. Farklı fonlar oluşturulabilir. Bölgelerin Türkleştirilmesi, KKTC mülkiyet rejimine bir katkı oluşturuyor. Zor bir durum söz konusu, çünkü bunlar ek vergi külfetidir. Biz ucuzlatmaya çalışıyoruz. Bir kaynak yaratılması için çalışıyoruz. Vergilerimiz yüksek. Ekonomimiz büyümesi gerekiyor.”

Program sonunda herkesin yeni yılını kutlayarak hayırlı olmasını dileyen Başbakan Ersin Tatar, Tatar, “Diyalog TV toplumun haber alma kaynağı. Ekip arkadaşlarınız kutluyorum. 2020 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 11:52