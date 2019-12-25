Ceza puanları artırılmalı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, yazılı açıklamasında, Aralık 2018’de milletvekillerinin onayıyla yürürlüğe giren Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasası’nın sadece para toplamaya yönelik bir aldatmaca olduğu görüşünü belirterek trafikte kazaların azalmasına, can kayıplarının önlenmesine yönelik olmadığının yasanın genel gerekçesinde açıkça belirtildiğini savundu.

Avcı, tasarının genel gerekçesinde “kişilerin ölümü veya bedensel zarara uğraması ile yükümlülerin, poliçe maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla azami miktarlarının değiştirilmesi, mal zararları ile ilgili azami miktarların ise günümüz koşullarına uygun olarak değiştirilmesi amacı ile değişiklik yapıldığının belirtildiğini” kaydetti.

Bu yasa gerekçesi ile sigorta şirketlerinin kazada ödemeleri gereken para miktarlarının düşürüldüğünü belirten Avcı, “En acı tarafı ise ölümlü kazada suçsuz ölenlerin tarafına verilecek tazminat miktarında da parasal değerini düşürmüşlerdi. Bunu da primleri yükseltmemek için yapıldığı bakanlık tarafından yasaya yazılmış, milletvekilleri de onaylamıştı” ifadelerine yer verdi.

“Yasada yolcu taşıyan toplu taşıma araçları, taksi, minibüs ve otobüslerde, olay başına kişilerin ölümü veya bedeni zarara uğraması halinde ödenen 5 milyon Euro, 150 milyon TL’ye, diğer araçlarda ise meydana gelen ölüm veya bedensel zarara uğrayanlara ödenecek miktar 8 milyon TL’ye düşürülmüştü” diyen Avcı, yasada gerekçe olarak, poliçe maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini de savundu.

Avcı, trafikte tehlikeli sürücüleri önlenmenin doğru yolunun, herkese prim artırarak değil, ceza puanlarını artırarak ehliyetin kaybedilme korkusu verilmesi olduğunu kaydetti.