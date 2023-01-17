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Her yaşa hitap edecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Şubat'ta üç oyun sahneleyecek

Her yaşa hitap edecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Şubat ayında, yetişkinler için iki ve çocuklar için de bir oyunu seyirciyle buluşacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Flavia Coste'nin yazdığı, Osman Ateş’in yönettiği “Paraya Hayır” isimli tek perdelik komedi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda her Çarşamba ve Cuma akşamları sahnelenmeye devam edecek.
Ayrıca “Biz Size Hayranız” oyunu da yurt içi turne yapıyor. Oyun, 11 Şubat Cumartesi 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu‘nda Girnelilerle buluşacak. Oyun bunun yanında başka bölgelere de turne yapacak. 
Açıklamaya göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çocuk seyircisini de unutmuyor ve Şubat tatilini güzel değerlendirmeleri için onları “Karagöz Sihirli Sebzeler”le buluşturuyor. Karagöz, 7 ve 14 Şubat Salı günleri saat 17.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda.
Tüm oyunların biletleri www.biletinial.com adresinden ve LBT gişesinden temin edilebiliyor. 

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