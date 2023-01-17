Top Meclis’te

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, dün CTP Milletvekili, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Komite, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’na (GÜÇ-KUR) ilişkin dört raporu görüşerek, oy birliğiyle onayladı. Komite, söz konusu dört raporu oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2019-30 Haziran 2020 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2018-30 Haziran 2019 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”, “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu” ve “KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 Mali Dönemine İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

Komite, söz konusu dört raporu oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi toplantısına Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komiteler çalışıyor

Bu arada Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre dün saat 9.30’da başlayan Komite toplantısında, ilk olarak “Sayıştay Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirmesi” konusu görüşüldü; adayların yasada aranan niteliklere sahip olduklarını oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk edildi.

Komite’de, ikinci gündem maddesi olarak “Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi”ni ele alınarak, genel görüşmesine başlanıldı.

Gündem gereği son olarak “Vakıflar İdaresine Ait Lefkoşa/Ortaköy Hudutları Dahilinde Bulunan Takriben 89 Dönüm 3 Evlek 3500 a2 alanındaki Emlake Yapılan Yatırıma İlaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de Yapılması için 49 yıllığına Near East University Ltd.’ye Kiralanmasına İlişkin Karar Tasarısı” ele alınarak, toplantıda söz konusu Karar Tasarısı’nın genel görüşmesine başlanıldı.

Komite toplantısına davetli olarak Vakıflar İdaresi, Meteoroloji Dairesi, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Çevre Koruma Dairesi, Yeşil Barış Hareketi ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Çevre Mühendisleri Odası’ndan temsilciler katılarak görüşlerini Komite’ye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen Komite toplantısına, Komite üyesi UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Toplantıya ayrıca, “Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi”nin öneri sahibi olarak DP Milletvekili Serhat Akpınar katıldı.

