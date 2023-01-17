 Kış aylarına keyif katıyor

Güney Kıbrıs’ta yer alan Trodos dağlarında kar kalınlığı 22 santime çıkarken, yerli, yabancı ve Kuzey Kıbrıs’tan birçok kişinin akınına uğruyor. Kayak yapma, teleferiğe binme gibi imkanların bulunduğu Trodos’ta kartopu oynayarak, kardan adam yaparak eğlenenler de oluyor. Çok sayıda endemik ve nadir bitki örtüsü bulunması dolayısıyla, Avrupa’nın en önemli dağ florası habitatlarından biri olan Trodos’ta birçok çeşit ağaç görmek de mümkün oluyor.

Trodos’un merkez meydanından birkaç metre ötede çam ormanı içine gizlenmiş, sıra dışı bir kilise ise bölgeye ayrı bir hava katıyor.

Güneyde yaşayan yerli halk ve yabancı uyruklu kişilerin tercih ettiği Trodos’a kuzeyden de ilgi oluyor. Bu kapsamda hafta sonları düzenlenen Trodos turlarına ilgi yoğun oluyor.