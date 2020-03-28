İgor Gushchin koronavirüsü fırça ucuyla tuvale taşıdı

Dünya genelinde yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılması ile birlikte ressamlar da salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Verilen bilgiye göre sanatçı İgor Gushchin dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüsü fırça ucuyla tuvale taşıdı.

Sanatçı Gushchin, korona virüsün insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkenlerden uzaklaşabilmek adına sanatıyla tuvale yansıttığı eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Sanatçı, kendimiz için, ailemiz için, toplum için yetkililerin yaptığı uyarı ve önlemleri dikkate alalım, uyalım,sağlıklı kalalım dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Korona virüsü farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.