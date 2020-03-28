Okullar için yeni sistem

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ortaokul, meslek liseleri ve ilk etapta ilkokul 4 ve 5. sınıflar Pazartesi günü egitim.mebnet.net üzerinden oluşturulan çevrimiçi sistem ile derslerine başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdikleri girişimlerle Lise öğrencilerinin bu hafta itibariyle BRT 2 üzerinden uzaktan eğitime başladığı belirterek, ilkokul, ortaokul ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin de Pazartesi gününden itibaren egitim.mebnet.net adresi üzerinden çevrimiçi eğitime başlayacaklarını açıkladı.

İlk etapta ilkokul 4 ve 5. Sınıflar ile birlikte tüm ortaokul ve meslek lisesi ders içeriklerinin ve yardımcı materyallerinin süratle hazırlandığını ve sisteme yüklendiğini söyleyen Çavuşoğlu, ilkokul 1, 2, ve 3. sınıflarında hafta içerisinde sisteme dahil edileceğini kaydetti ve Pazartesi başlayacak çevrimiçi eğitim ile ülkemizde yeni nesil bir eğitim sistemine geçileceğinin altını çizdi.

Sistem içerisine öğretmenlerin hazırladıkları ders içeriklerinin ve yardımcı materyallerinin zamanla arttırılacağını da sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, sistemin salgın nedeniyle yaşanan ders kayıplarını gidermek için hızlı bir şekilde hazırlandığı, ilk günlerde bir takım sıkıntılar yaşanabileceğin ancak sistemin kısa sürede oturacağından kimsenin şüphe etmemesini istedi.