Diyalog Gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 17’nci hafta çekilişi yapıldı

15 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 17’nci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 17’nci hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 17’nci hafta talihlileri açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Ekmek kızartma makinesi: 
1)Hüdaverdi Hüdaoğlu/Mağusa
2) Nilgün Sezer/Minreliköy
3) Nazime Eminoğlu/Lefkoşa
4)Ethem Doğan/Mağusa
5)Nazenin Miroğlu/Girne

Ütü:
1)Hicran Erden/Gaziköy
2) Emine Çaltinoğlu/Ozanköy
3)Fatma Balnaz/Dağyolu
4)Ahmet İnanoğlu/Meriç
5)Erdal Ilıcan/Marmara

Tost makinesi:
1)Ayşe Dere/Alaniçi
2)Altunç Orkun/İskele
3)Şükran Aslan/İskele
4)Ayşe Atabey/Girne
5) Valantine Karahasan/Çayırova

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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