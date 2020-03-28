Diyalog Gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 17’nci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 17’nci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 17’nci hafta talihlileri açıklandı:



Ekmek kızartma makinesi:

1)Hüdaverdi Hüdaoğlu/Mağusa

2) Nilgün Sezer/Minreliköy

3) Nazime Eminoğlu/Lefkoşa

4)Ethem Doğan/Mağusa

5)Nazenin Miroğlu/Girne



Ütü:

1)Hicran Erden/Gaziköy

2) Emine Çaltinoğlu/Ozanköy

3)Fatma Balnaz/Dağyolu

4)Ahmet İnanoğlu/Meriç

5)Erdal Ilıcan/Marmara



Tost makinesi:

1)Ayşe Dere/Alaniçi

2)Altunç Orkun/İskele

3)Şükran Aslan/İskele

4)Ayşe Atabey/Girne

5) Valantine Karahasan/Çayırova