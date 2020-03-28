Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 17’nci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 17’nci hafta talihlileri açıklandı:
Ekmek kızartma makinesi:
1)Hüdaverdi Hüdaoğlu/Mağusa
2) Nilgün Sezer/Minreliköy
3) Nazime Eminoğlu/Lefkoşa
4)Ethem Doğan/Mağusa
5)Nazenin Miroğlu/Girne
Ütü:
1)Hicran Erden/Gaziköy
2) Emine Çaltinoğlu/Ozanköy
3)Fatma Balnaz/Dağyolu
4)Ahmet İnanoğlu/Meriç
5)Erdal Ilıcan/Marmara
Tost makinesi:
1)Ayşe Dere/Alaniçi
2)Altunç Orkun/İskele
3)Şükran Aslan/İskele
4)Ayşe Atabey/Girne
5) Valantine Karahasan/Çayırova
Diyalog Gazetesinin düzenlediği zengin hediye kampanyasının 17’nci hafta çekilişi yapıldı
15 talihli belirlendi
Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 17’nci hafta çekilişi yapıldı.
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