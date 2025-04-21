İlgiyle izlendi

Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında önceki akşam sahnelenen İskele Belediye Tiyatrosu’na ait "Hırsız Var" adlı komedi oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kahkaha dolu anlara sahne olan oyun sonunda, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyesi Serda Kim ekibe teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.
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Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen ‘Hırsız Var’ oyunu büyük beğeni topladı
Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında önceki akşam sahnelenen İskele Belediye Tiyatrosu’na ait "Hırsız Var" adlı komedi oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kahkaha dolu anlara sahne olan oyun sonunda, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyesi Serda Kim ekibe teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.
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