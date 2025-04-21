İlgiyle izlendi

Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında önceki akşam sahnelenen İskele Belediye Tiyatrosu’na ait "Hırsız Var" adlı komedi oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kahkaha dolu anlara sahne olan oyun sonunda, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyesi Serda Kim ekibe teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

