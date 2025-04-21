banner564

İlgiyle izlendi

Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen ‘Hırsız Var’ oyunu büyük beğeni topladı

İlgiyle izlendi
banner598

Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında önceki akşam sahnelenen İskele Belediye Tiyatrosu’na ait "Hırsız Var" adlı komedi oyunu, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Kahkaha dolu anlara sahne olan oyun sonunda, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Meclis Üyesi Serda Kim ekibe teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tarihe ışık tutacak
Tarihe ışık tutacak
  1. KIBRIS

banner608

banner473