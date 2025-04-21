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Dış güçlere güveniyor

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis “İşgal duvarını yıkma hedefli stratejimiz meyve vermeye başladı” dedi

Dış güçlere güveniyor
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “'İşgal' duvarını yıkma” hedefiyle somut bir stratejide ilerlediklerini ve bu stratejinin "Meyve vermeye başladığını” söyledi.
Rum radyosuna göre, Hristodulidis paskalya mesajında; “Zorluklara ve engellere rağmen hükümetinin, Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federasyon zemininde ve AB ilke ve değerlerine saygılı bir çözüm için müzakereleri yeniden başlatma çabasına devam ettiğini” yineledi.
Müzakereleri yeniden başlatma çabasında, “'İşgal' duvarını yıkma hedefiyle belirli bir strateji temelinde ilerlediklerini ve bu stratejinin meyve vermeye başladığını” söyleyen Hristodulidis, hükümetinin “Ülke güvenliğini ve savunmayı güçlendirmek için ekonomiyi sağlam temellere dayandırdığına” işaret etti.
Nikos Hristodulidis mesajında, Güney Kıbrıs’ın, “Atlantik’in öteki tarafıyla kurduğu güçlü bağlar ile artık, AB ve geniş Orta Doğu coğrafyası için muteber bir ortak olduğunu” öne sürdü.
 

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YORUMLAR
Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 4 saat Önce

İşgal duvarı, ulke güvenliği, savunma, silahlanma, kilise, fanatikler.. Bir şeyler mi olacak? Aşırı silahlanarak Barış isteyenler bunlar mı?

Doğru Söz
Doğru Söz - 24 dakika Önce

Hristodulidis, hükümetinin “Ülke güvenliğini ve savunmayı güçlendirmek için ekonomiyi sağlam temellere dayandırdığına” işaret etti., diyor. Tamamen boş beyinli seçmene hitap eden bomboş bir konuşma. Oy oranı çok çok düşmüş bir eziğin cehaletine sarılması. Acınası.

Doğru Söz
Doğru Söz - 1 dakika Önce

Hristo, sen Türkiyeden Rumları kuruyacan diye her milletin altına yattın. Rum tarafını israil , ABD, İngiltere ve AB nin askeri üssü yaptın.

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