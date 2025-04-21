Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios’un Paskalya vesilesiyle yaptığı açıklamaların, Kıbrıs’ta karşılıklı anlayış temelinde kurulabilecek herhangi bir diyalog zeminine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Her iki açıklama da, uzlaşı iradesiyle bağdaşmayan, halkımızın egemenliğini hedef alan, ayrımcı ve geçmişin başarısız yaklaşımlarını yeniden tedavüle sokmaya çalışan bir zihniyeti yansıtmaktadır.” dedi.

Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis’in “İşgal duvarını yıkma stratejisi” gibi kabul edilmez ifadelerinin, çözüm çağrısı değil, halka karşı işledikleri suçları ve hegemonya arzularını perdelemeye çalışan bir söylem olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rum liderin sürekli olarak kalındığı yerden devam vurgusu yaptığı ‘iki bölgeli, iki toplumlu federasyon’ modeli artık fiilen tükenmiştir. Bu gerçek, sadece bizim tarafımızdan değil, geçmiş süreçleri objektif değerlendiren tüm çevreler tarafından da kabul edilmektedir.

Başpiskopos’un açıklamaları ise sadece tarihi çarpıtmamakta; dini kisve altında halkımıza yöneltilmiş açık bir nefret dili içermektedir. Kıbrıs’ta birlikte yaşama iddiasında bulunan bir tarafın, ‘zalim Türk’, ‘Türklerin kovulması’ gibi ifadelerle halkımızı hedef göstermesi, nefretin ve ayrımcılığın ulaştığı vahim seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu açıklamalar, sadece bizleri değil; Rum halkının sağduyulu kesimlerini de rahatsız etmelidir.”

