Burnunu kırdı

Lefke’de yaşanan olayda ev arkadaşına kafa atarak burnunu kıran 22 yaşındaki Rıza Yıltaş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ile ev arkadaşının alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı, zanlının kafa atarak burnunu kırdığı 21 yaşındaki İ.Ö.’yü ciddi şekilde darp ettiği belirtildi. Zanlı Yıltaş hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Her iki zanlının da öğrenci olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 19 Nisan 2025 tarihinde saat 18.00 raddelerinde alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada ev arkadaşı olan 21 yaşındaki İ.Ö.’nün burnuna kafa atmak suretiyle kırık oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis; zanlının akabinde İ.Ö.’nün vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis; olayın ardından zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek; zanlının ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

