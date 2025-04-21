Lefke’de yaşanan olayda ev arkadaşına kafa atarak burnunu kıran 22 yaşındaki Rıza Yıltaş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ile ev arkadaşının alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı, zanlının kafa atarak burnunu kırdığı 21 yaşındaki İ.Ö.’yü ciddi şekilde darp ettiği belirtildi. Zanlı Yıltaş hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Her iki zanlının da öğrenci olduğu belirtildi.
Soruşturmayı yapan polis; zanlının 19 Nisan 2025 tarihinde saat 18.00 raddelerinde alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada ev arkadaşı olan 21 yaşındaki İ.Ö.’nün burnuna kafa atmak suretiyle kırık oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis; zanlının akabinde İ.Ö.’nün vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.
Polis; olayın ardından zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek; zanlının ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi onayladı.
Burnunu kırdı
Lefke’de alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Rıza Yıltaş, ev arkadaşını ciddi şekilde darp etti
Lefke’de yaşanan olayda ev arkadaşına kafa atarak burnunu kıran 22 yaşındaki Rıza Yıltaş tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı ile ev arkadaşının alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı, zanlının kafa atarak burnunu kırdığı 21 yaşındaki İ.Ö.’yü ciddi şekilde darp ettiği belirtildi. Zanlı Yıltaş hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Her iki zanlının da öğrenci olduğu belirtildi.
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