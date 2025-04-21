Alıcı bulamadı

Hamit ER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çilek kilosu 200 liradan satılırken, pek alıcısı çıkmadı. Ayşe kadın fasulyenin fiyatı geçtiğimiz haftaya nazaran 50 lira ucuzlayarak, 150 liradan satıldı. Bezelye de 150 liradan alıcı beklerken, biber çeşitleri 120 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara satıldı. Asma yaprağı kilosu 700 liradan alıcı beklerken, kivi kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Pazarda pahalı ürünlerin yanı sıra bütçeye hitap eden sebze-meyveler de satıldı. Portakal, limon, mandalina 25 liradan satılırken, yeşillikler 25 ile 35 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 700 TL

Üzüm: 220 TL

Çilek: 200 TL

Acı biber: 200 TL

Mantar: 180 TL

Bezelye: 150 TL

Fasulye: 150 TL

Kapya: 150 TL

Kivi: 150 TL

Tatlı çarli: 120 TL

Armut: 80 TL

Muz: 75 TL

Patlıcan: 70 TL

Kabak: 70 TL

Elma: 60 TL

Domates: 60 TL

Soğan: 50-60 TL

Yeni dünya: 50 TL

Avokado: 50 TL

Ispanak: 35 TL

Salatalık: 35 TL

Maydanoz: 30 TL

Mandalina: 25 TL

Limon: 25 TL



