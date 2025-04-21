Alıcı bulamadı

Hamit ER
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda çilek kilosu 200 liradan satılırken, pek alıcısı çıkmadı. Ayşe kadın fasulyenin fiyatı geçtiğimiz haftaya nazaran 50 lira ucuzlayarak, 150 liradan satıldı. Bezelye de 150 liradan alıcı beklerken, biber çeşitleri 120 ile 150 lira arasında değişen fiyatlara satıldı. Asma yaprağı kilosu 700 liradan alıcı beklerken, kivi kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Pazarda pahalı ürünlerin yanı sıra bütçeye hitap eden sebze-meyveler de satıldı. Portakal, limon, mandalina 25 liradan satılırken, yeşillikler 25 ile 35 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuldu.
Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Asma yaprağı: 700 TL
Üzüm: 220 TL
Çilek: 200 TL
Acı biber: 200 TL
Mantar: 180 TL
Bezelye: 150 TL
Fasulye: 150 TL
Kapya: 150 TL
Kivi: 150 TL
Tatlı çarli: 120 TL
Armut: 80 TL
Muz: 75 TL
Patlıcan: 70 TL
Kabak: 70 TL
Elma: 60 TL
Domates: 60 TL
Soğan: 50-60 TL
Yeni dünya: 50 TL
Avokado: 50 TL
Ispanak: 35 TL
Salatalık: 35 TL
Maydanoz: 30 TL
Mandalina: 25 TL
Limon: 25 TL
KKTC’yi getirdiğimiz noktada Pek yakında Alıcı bulamayacağımız Çok Şeyimiz olacak !