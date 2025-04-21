Devamı gelecek

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bölgedeki altyapı yatırımları ve kaldırım yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı. Yedi sokakta düzenlemelerin tamamlandığını duyurdu.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kentte altyapı ve kaldırım yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Amcaoğlu, hem altyapıyı güçlendirmeye hem de kentsel yaşamı daha güvenli ve modern hale getirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Başkan Amcaoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kentimizin sosyal ve kültürel yanını geliştirirken altyapıya da yatırımlarımız devam ediyor. Kentimizde hem altyapıyı güçlendiriyor hem de kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Yağmur suyu drenaj hatları, telefon ve elektrik altyapılarıyla birlikte, 7 farklı sokakta kaldırım düzenlemeleri başarıyla tamamlandı.

Daha güvenli, daha modern bir kent için çalışmaya devam ediyoruz."

