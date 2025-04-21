İkisi de tutuklandı

Lefkoşa’da yaşayan Ümit Ertuğrul ile Nurullah Batıray’ın kaldıkları evlerde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Tutuklanan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 36 yaşındaki Ümit Ertuğrul’un Çağlayan’daki evinde yapılan aramada buzdolabı içerisinde hintkeneviri bulunduğu açıklandı. Arabahmet bölgesinde kalan 22 yaşındaki Nurullah Batıray’ın ise uyuşturucuyu ilaç sepetine sakladığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 19 Nisan 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çağlayan bölgesinde kalan zanlının aynı yerde ikametgahında yapılan aramada mutfak kısmındaki buzluğun altında yaklaşık 2 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Polis; ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan ve kullanımındaki BMW marka aracın sol yolcu koltuğu arkasındaki cep içerisinde ise bir buçuk gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis; zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

İlaç sepetine sakladı

Polis memuru; yine 19 Nisan tarihinde Arabahmet bölgesinde kalan Nurullah Batıray’ın ikametgahında da saat 17.00 raddelerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis; yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan ilaç sepeti içerisinde yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis; Nurullah Batıray’ın da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini; zanlıların uyuşturucuyu kimden temin ettiklerine dair araştırma yapacaklarını ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

