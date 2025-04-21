Siyasetten uzak güzel bir gün

Hamit ER- Ergün YAHAT

Günlerdir türban geriliminin yaşandığı Kuzey Kıbrıs’ta dün sosyal etkinliklerin ön plana çıkmasıyla halk güzel bir gün yaşadı. İskele ve Karpaz bölgesinde halk Kaleburnu festivaline akın etti. “Güneşin en güzel doğduğu yer” temasıyla düzenlenen festivalde renkli görüntüler dikkat çekti, köy halkı el emeği göz nuru ürünlerini satma fırsatı buldu. Akdeniz köyünde ise ‘Ayrelli Festivali’nin açılışını Başbakan Ünal Üstel yaptı.

Kıbrıs’ın tarihi bölgesi Bağlıköy’de Eko Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen ‘Eko Gün’ etkinliğine ise, Lefke ve civar bölgelerden gelen vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinliğe katılarak vatandaşlarla sohbet etti. Tarihi köylerimizden Kalavaç’ta düzenlenen kültür ve sanat festivaline yoğun katılım oldu. Bir etkinlik de Akçay Muhtarlığı tarafından düzenlendi. Çocuk şenliğine katılanlar güzel vakit geçirdi.

Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı bir araya getirdi. Festivalde el emeği ürünler, yöresel tatlar ve sahne performanslarıyla köy kültürü yaşatıldı. Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilen festivalde, birbirinden güzel el emeği ürünler sergilendi; geleneksel yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

Saat 10.30’da, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy’un konuşmalarıyla açılışı yapılan festivalde, birbirinden yetenekli isimler sahne aldı.

9. Akdeniz Ayrelli Festivali

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin Akdeniz Köyü muhtarlığı iş birliğinde düzenlediği 9. Akdeniz Ayrelli Festivali’nin geleneksel açılışı yapıldı. Festivalin geleneksel açılışını Başbakan Ünal Üstel gerçekleştirdi.

Geleneksel tatlar ve el işi ürünlerin satışının yapıldığı festivalde, sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verildi.

Halk dansları gösterileri ve konser düzenlendi.

Kaleburnu Arkeo Festivali

Erenköy-Karpaz Belediyesi, İskele Belediyesi ve Kaleburnu Arkeo Festivali Organizasyon Komitesi iş birliğinde düzenlenen Kaleburnu Arkeo Festivali köy meydanında gerçekleştirildi.

“Güneşin en güzel doğduğu yer” temasıyla köydeki tarihi zenginliklere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Kaleburnu Arkeo Festivali, halk dansları gösterisi ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu.

Gün boyu devam eden festivalde çeşitli etkinliklerin yanı sıra konserler, el işleri, tarihi bölgelere safari turları da düzenlendi.

6. Geleneksel Bağlıköy Eko Gün yapıldı

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından, Lefke Belediyesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi iş birliğiyle ve sponsorların desteğiyle düzenlenen Geleneksel Bağlıköy Eko Gün etkinliğinin 6’ncısı gerçekleştirildi.

Köy Meydanı’nda yer alan etkinlik, derneğin kurucu Başkanı Perihan Aziz anısına düzenlendi.

Bağlıköy’ü tanıtmak, Kıbrıs Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve köye ekonomik değer katmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Taner Kerimoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından Bağlıköy Eko Gün etkinliği çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti. Gün boyunca süren etkinlikte, stantlar kurularak yerli ürünler satışa sunuldu.

Akçay Çocuk ve Bahar Şenliği

Akçay’da geleneksel hale gelen ve büyük ilgi gören Çocuk ve Bahar Şenliği bu yıl ikinci kez düzenlendi. Raif Rauf Denktaş Parkı‘nda gerçekleştirilen etkinlikte; oyunlar, konserler, gösteriler ve sürprizlerle dolu bir gün yaşandı.

Akçay’da eğlencenin ve coşkunun doruklara ulaştığı etkinlik, çocukların yüzünde mutlu bir gülümseme bıraktı.

Ayrıca Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) iş birliğiyle, başarılı yarış pilotu Kemal Topçuoğlu, çocuklarla bir araya geldi.