En şanslı 2 burç: Yay ve Oğlak

Funda BEDİR

Astroloji Profesörü Abdullah Abdülaziz, 2020 yılının en şanslı burçlarının Yay ve Oğlak olacağını söyledi. Koç ve Kova’ların da şanslı burçlar arasında yer alacağını belirten Abdullah Abdülaziz, KKTC Devlet Piyangosunun yay burcu kadınlarına çıkacağını öngördü. Abdullah Abdülaziz, 2020 yılında burçlarla ilgili tahminlerini Diyalog’a açıkladı. Abdülaziz’in tahminleri şöyle:

Koç Burcu: Kadınlar sağlık yönünden problem yaşayabilir. Erkekler şanslı liderlik önde hiçbir problem olmayacak.

Boğa Burcu: Bu sene dikkat özellikle astım ve benzeri hastalıklar olabilir. Sigara içmemeliler. Boğa burcu erkekleri sabırlı, mücadeleli ve aşk yüksek.

İkizler Burcu: Erkekler sağlık mükemmel olacak. Evliliklerde dengesizlik olabilir. İş hayatı kötü gidecek, dikkatli olmalılar. Kadınlarda evlilik mükemmel ,yalnız kıskançlık ve bencillik yapmamalılar. Sağlık konusunda da dikkatli olmalılar özellikle tozlu pis havalı yerde bulunmamalılar.

Yengeç Burcu: Aşk hayatında karşılık bulamayacak. Karşı tarafta bir soğukluk söz konusu. Sabırlı ve mücadeleci olmaları gerekiyor. Pes etmesinler. 50-60 yaş kadınlarda meme kanseri riski var, kontrollerini yaptırsınlar. Yengeç burcu erkekleri genelde uçaktan korkarlar. Yengeç burcu iş hayatında başarılı, ufukta liderlik var.

Aslan Burcu: Kadınlarda 15 Şubat’tan sonra bir değişiklik var o tarihlerde gelen kısmetlerini iyi değerlendirsinler. Naz yapmasınlar. Burcun erkekleri ise bencil, para daha önemli ama bu konularda başarılıdırlar.

Başak Burcu: Safraya dikkat etsinler. Biraz sinirli olacaklar mayıs ayından hazirana kadar biraz sakin olsunlar. Maddi durum çok iyi hiçbir sıkıntı yok. Yalnız aralık ayında sıkıntı var ama çabuk geçecek.

Terazi Burcu: Erkekler dikkat, işler dengesiz sıkıntılı olacak. Evliliklerde problem yok. Kızlar için ise nişan nikah görünmüyor. Burcun erkekleri sıcak havalara dikkat etsinler.

Akrep Burcu: 20 Aralık’tan sonra nefes alacak. İş ve evlilik hayatları çok mükemmel olacak. Zengin değil ama istikrarlı olacak dengedeler. Güzel bir sene yaşayacaklar.

Yay Burcu: Özgürlüğüne kavuşacak. Kuş misali her yere gidebilir. Serbest ve rahatlar. Şans da var. Bu sene KKTC Devlet Piyangosunu kadın yaylar kazanacak. İki tahmin var; Gazimağusa ve Güzelyurt.

Oğlak Burç: Erkekler 20 Aralık’tan sonra güçlenecek. Cesaretlenecek, liderlik özellikleri artacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’da oğlak burcu. Oğlak burcu kadınları küçük bir ameliyat geçirebilir. Bel bölgesine dikkat etsinler, ağır bir şey kaldırmasınlar.

Kova Burcu: Onlar için güzel bir sene olacak; aşk, para, sağlık hepsi var. Keyifler yerinde… Yalnız kova burcu kadınları duygusal bir sene geçirecekler. Sağlık konusunda bir sıkıntı olmayacak.

Balık Burcu: Erkekler çok sıkıntı ve stres yaşayacaklar ama iş hayatında başarılı olacaklar. Burcun kadınları bu kış özellikle rutubetten çok etkilenecekler, ayaklarına dikkat etsinler. Kadınlar aşk konusunda şanslı olacak.